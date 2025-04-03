Эти десять приложений 'убивают' батарею смартфона: как это исправить

Одной из самых больших проблем при использовании смартфона является слишком быстрая разрядка батареи. Для сокращения потребения энергии полезно знать, какие приложения наиболее активно расходуют заряд.

Видео дня

Среди них – приложения соцсетей, онлайн-знакомств и мессенджеры, которые даже в фоновом режиме потребляют большое количество энергии. OBOZ.UA публикует топ-10 таких сервисов.

Какие приложения разряжают телефон быстрее всего

Чтобы продлить время заряда аккумулятора смартфона, следует обратить особое внимание на энергоемкие приложения, которые могут быстро разряжать аккумулятор, даже если не используются активно. Ниже приведен топ-10 таких приложений:

– Fitbit;

– Uber;

– Skype;

– Facebook;

– Airbnb;

– Instagram;

– Tinder;

– Bumble;

– Snapchat;

– WhatsApp.

По данным Nyheder24, список приложений приведен в порядке потребления заряда батареи: наиболее энергоемким является Fitbit – приложение для отслеживания ежедневной активность.

За ним следует приложение такси Uber и так далее.

Кроме того, среди главных виновников разряда батареи – такие приложения, как Facebook, Snapchat и WhatsApp.

Они потребляют много ресурсов не только, когда открыты, но и в фоновом режиме, постоянно синхронизируя данные, загружая уведомления и обновляя статусы.

Эта "невидимая" утечка энергии может существенно повлиять на срок службы аккумулятора.

Приложения для знакомств, такие как Tinder и Bumble, так же сильно потребляют заряд батареи. Они работают в фоновом режиме, используя GPS для обновления местоположений и отправки уведомлений, даже когда вы активно не используете их.

Как сэкономить заряд батареи

Чтобы сэкономить заряд батареи, можно вручную закрыть энергорасходные приложения или оптимизировать потребление заряда ими, особенно на гаджетах с ОС Android.

Для этого необходимо открыть "Настройки", выбрать пункт "Батарея", затем "Оптимизировать использование батареи" в разделе "Дополнительные настройки" и выбрать приложения, для которых вы хотите отключить фоновую активность, нажав "Не оптимизировать".

Это поможет сократить потребление энергии, но следует помнить, что в таком случае уведомления в режиме реального времени от этих приложений приходить не будут.