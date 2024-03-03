Эти пароли уже знают весь интернет: проверьте ваш в списке

Кибербезопасность – это не просто модный тренд, а жизненно необходимая вещь в современном мире. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы взлома, поэтому важно, чтобы ваши пароли были максимально устойчивы.

Однако многие люди до сих пор используют простые комбинации, что делает их уязвимыми к атакам. Издание Express опубликовало список наименее надежных паролей. Проверьте, нет ли среди них вашего.

Миллионы людей используют невероятно простые пароли, которые легко угадать. Это очень упрощает работу для злоумышленников, стремящихся получить доступ к чужим личным аккаунтам.

Согласно исследованиям, самым популярным паролем является "123456", который появлялся при утечке персональных данных 42 542 807 раз.

Вторым наиболее часто взломанным паролем был "123456789", а третьим "qwerty".

Эти пароли могут быть взломаны буквально мгновенно. Хакеры используют специальные компьютерные программы, поэтому "123456" их точно не остановит.

В общем, любой пароль, содержащий лишь один тип символов, например, только цифры, очень легко подобрать.

Поэтому следует использовать комбинации прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, а также избегать информации, которую легко угадать . Не устанавливайте имена, популярные названия, дни рождения, как пароль.

Также не следует использовать одну комбинацию для всех аккаунтов.

Посмотрите на 20 самых ненадежных паролей. Если среди этого списка вы увидели свой, то вам следует немедленно его изменить.

Пароль Количество взломов 123456 42,542,807 123456789 18,313,580 qwerty 10,713,794 password 10,382,543 12345678 6,901,438 111111 5,070,941 qwerty123 4,880,569 1q2w3e 4,486,025 1234567 4,351,342 1234567890 4,130,502 abc123 4,034,851 123123 3,897,129 12345 3,508,324 password1 3,327,959 1234 2,633,239 iloveyou 2,355,034 1q2w3e4r5t 2,148,210 qwertyuiop 2,116,445 admin 1,786,404 123 1,783,558

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