Эти лайфхаки помогут ускорить работу ноутбука, телефона, Wi-Fi и принтера: все очень просто

Медленная техника может сделать даже простые дела утомительными. Но прежде чем тратить деньги на новые устройства, попробуйте несколько простых приемов – они могут существенно повысить производительность гаджетов без дополнительных затрат.

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Технический редактор Лиза Барбер для Daily Mail рассказала, что большинство людей сразу думают о покупке новой техники, когда устройства начинают тормозить. Однако есть более простые способы вернуть скорость.

"В следующий раз, когда вы будете отчаиваться из-за неподходящего устройства или медленного соединения, стоит попробовать эти советы, прежде чем тратить деньги на дорогую новую модель", – отметила Барбер.

Что делать, если компьютер или ноутбук стал медленным

Если ваш ПК или Mac начал работать медленно, начните с перезагрузки. Это не просто "выключить и включить" – полная перезагрузка очищает оперативную память, удаляет временные файлы, обновляет систему и останавливает фоновые процессы.

Далее проверьте автозапуск: зайдите в "Диспетчер задач" (Windows) или "Элементы входа" (macOS) и отключите ненужные программы, которые запускаются автоматически.

Также удалите лишние приложения и файлы, забирающие память и нагружающие систему. Регулярно очищайте жесткий диск и обновляйте операционную систему и программы – это помогает исправлять ошибки и улучшает быстродействие.

"Полная перезагрузка очищает вашу оперативную память, освобождая ценную системную память. Он также применяет любые невыполненные обновления, очищает системный кеш и сбрасывает фоновые процессы. Это очищает временные файлы и завершает системные действия, которые могут снижать скорость", – рассказала эксперт.

Смартфоны и планшеты

Телефоны со временем тоже "засоряются" файлами и приложениями. Первое, что стоит сделать – перезагрузить устройство. Это закроет фоновые программы и удалит временные данные.

Также выключайте фоновое обновление программ, чтобы избежать лишней нагрузки, оставляя приложения активными только при открытии:

iPhone/iPad – "Настройки" > "Общие" > "Фоновое обновление приложений";

Android – "Настройки" > "Приложения" > выбор приложения > "Мобильные данные и Wi-Fi".

Как улучшить сигнал и скорость Wi-Fi

Если Wi-Fi работает медленно – перезагрузите роутер. Выключите его из розетки, подождите 60 секунд и включите снова. Это устранит перегрузку и восстановит соединение.

"Это мгновенно устраняет любые потенциальные перегрузки сети или конфликты IP-адресов, сбрасывая все активные соединения. Это также восстановит новое соединение с вашим интернет-сервисом, что может исправить любые нестабильности, с которыми вы могли столкнуться", – рассказала эксперт.

Проверьте, не блокируется ли сигнал стенами или мебелью – роутер должен стоять в центре помещения. Если вы подозреваете, что сигнал препятствуют соседние сети, проверьте загруженность каналов с помощью приложений NetSpot или WiFi Analyzer и измените канал вручную в настройках роутера.

Не забудьте обновить прошивку роутера – это также может повысить скорость и стабильность работы сети.

Что делать, если принтеры работают медленно

Если принтер долго печатает, причина может быть в:

слабом Wi-Fi (если принтер беспроводной),

настройках качества печати (высокое качество, цветная или двусторонняя печать замедляют работу),

или отсутствии техобслуживания.

Регулярно очищайте печатающие головки, обновляйте прошивку и держите сопла чернил в чистоте – это поможет поддерживать оптимальную производительность.

Как сообщал OBOZ.UA, еще несколько лет назад ни один новый смартфон не обходился без защитной пленки или стекла. Они считались обязательным аксессуаром для сохранения экрана от царапин и повреждений, но с развитием мобильных технологий ситуация изменилась.

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