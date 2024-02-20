Есть только одно место: ученые заявили, что знают, где скрывается планета Х

Теория Девятой планеты возникла на основе предположения, что где-то во внешних пределах Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, скрывается еще одна, пока неизвестная науке планета. Недавнее исследование пролило некий свет на эту космическую загадку.

Издание Science Alert рассказало, что ученые пытались определить возможное расположение планеты Х. Астрономы стремятся лучше понять структуру, этапы формирования и эволюционные процессы Солнечной системы.

Ведущим автором исследования выступил профессор Майк Браун из Калифорнийского технологического института.

"Мы и дальше пытаемся систематически охватывать все регионы неба, где, согласно предварительным прогнозам, может существовать Девятая планета.. Использование данных Pan-STARRS позволило нам охватить самые большие мастшабы", – рассказал профессор.

Pan-STARRS – это система астрономического наблюдения, размещенная в обсерватории Халеакала. В ходе исследования ученые использовали данные по Data Release 2 (DR2), получив возможность существенно сузить ареал гипотетического расположения планеты Х. Фактически удалось исключить 78% вариантов – а это впечатляющая цифра.

И пока планета Х остается гипотезой и загадкой, профессор Браун выразил уверенность, что, существенно сузив регион поиска, ученые стоят на пороге великого открытия.

Вскоре планируется начать исследование LSST (Legacy Survey of Space and Time) – десятилетнюю программу изучения южного неба, включающую изучение околоземных астероидов (NEA) и малых небесных тел в Солнечной системе.

Астрономы стремятся определить свойства темной материи и проследить эволюцию галактики Млечного пути.

Ученые начали выдвигать гипотезу о существовании Девятой планеты вскоре после открытия Нептуна в 1846 году, включая мемуары 1880 года за авторством Д. Кирквуда. В 1946 году, вышла статья, написанная американским астрономом Клайдом Томбо, ответственным за открытие Плутона.

Более поздние исследования дают доказательства существования девятой планеты, соавтором первого из которых был профессор Браун.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой может быть таинственная планета Х и почему некоторые ученые до сих пор выражают сомнения в ее существовании.

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