Расходует ли электроэнергию зарядное устройство, которое вы оставляете в розетке

Многие люди оставляют зарядные устройства в розетке даже тогда, когда не заряжают телефон. Это удобно, ведь зарядное всегда под рукой, но возникает логичный вопрос: потребляет ли оно электроэнергию, если к нему ничего не подключено?

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Краткий ответ – да, хотя есть нюансы. Подробности рассказали эксперты Engadget.

Потребляет ли зарядное устройство электроэнергию, если ничего не заряжает

Да, зарядное устройство все равно потребляет небольшое количество электроэнергии, когда остается подключённым к розетке. Это называется энергопотреблением в режиме ожидания.

Дело в том, что трансформаторы и электронные компоненты внутри зарядного устройства остаются активными, пока устройство подключено к сети. Именно поэтому зарядное устройство может сразу же начать работать, как только вы подключите к нему телефон, планшет или другой гаджет.

Сколько электроэнергии потребляет зарядное устройство без телефона

Зарядные устройства нельзя назвать крупными потребителями электроэнергии. В режиме ожидания одно зарядное устройство обычно потребляет примерно от 0,1 до 0,5 Вт.

За день это составляет примерно 2–24 ватт-часа. Для одного зарядного устройства это почти незаметное потребление. Однако если дома в каждой комнате есть несколько зарядных устройств для телефонов, планшетов, наушников, игровых консолей или других устройств, общая цифра уже может немного вырасти.

Увеличивает ли это счет за электроэнергию

Да, но не слишком существенно. Одно зарядное устройство, которое постоянно оставляют в розетке без подключенного устройства, может добавить к годовому счету небольшую сумму.

Впрочем, важно учитывать не одну зарядку, а все зарядные устройства в доме. Сюда относятся не только зарядки для смартфонов, но и адаптеры для планшетов, портативных игровых консолей, ноутбуков, электронных книг и других гаджетов.

Только ли зарядные устройства потребляют энергию в режиме ожидания

Нет, зарядные устройства – не единственные приборы, которые расходуют электроэнергию, даже когда кажется, что они не работают. В режиме ожидания энергию могут потреблять компьютеры, телевизоры, игровые консоли, микроволновые печи, кофеварки и другая бытовая техника.

В целом такое скрытое потребление может составлять заметную часть домашнего потребления электроэнергии. По оценкам канадского правительства, на режим ожидания может приходиться примерно 5–10 % потребления электроэнергии в типичном доме.

Как снизить потребление электроэнергии за счет зарядных устройств

Если вы хотите сократить ненужные расходы, стоит обратить внимание на качество зарядных устройств. Не все зарядные устройства одинаковы: дешевые или некачественные модели могут потреблять больше энергии, даже когда к ним ничего не подключено.

Лучше выбирать энергоэффективные зарядные устройства, особенно те, которые могут одновременно заряжать несколько гаджетов. Так вместо нескольких адаптеров в розетках можно использовать одно более эффективное устройство.

Еще один вариант – подключать зарядные устройства к "умным" розеткам. Их можно выключать дистанционно через приложение на смартфоне, когда зарядные устройства не нужны.

Также стоит время от времени осматривать зарядные устройства. Если адаптер перегревается, имеет поврежденный кабель, плохо держится в розетке или работает нестабильно, его лучше заменить.

Самый простой способ полностью устранить излишнее потребление – вынимать зарядное устройство из розетки, когда оно не используется. Если розетка имеет выключатель, можно просто отключить питание. Это точно остановит даже минимальное потребление электроэнергии.

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