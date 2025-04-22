Чтобы не стать жертвой мошенников: какие сообщения лучше сразу удалять со смартфона

В современном мире смартфон содержит всю информацию о пользователе, начиная от фото и видео и заканчивая данными банковских карточек и важными документами. Если информация попадет в руки мошенников, можно смело считать, что вы отдали им свой кошелек.

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Есть три типа сообщений, которые нежелательно хранить на телефоне, если вы хотите избежать мошенничества, потери финансов и личных данных. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Пароли и коды доступа к банковским счетам

Основная опасность состоит в том, что даже несколько цифр могут стать ценной подсказкой для мошенников, особенно если они уже владеют некоторой информацией о вас, например, именем, номером телефона или логином от банковского счета. Процесс восстановления доступа к аккаунтам можно сравнить со сложным лабиринтом, где каждая деталь имеет решающее значение.

Поэтому, получив SMS с кодом подтверждения, немедленно введите его и удалите сообщение. Не медлите. Также необходимо очистить корзину удаленных сообщений, поскольку в операционных системах Android и iOS удаленные SMS могут храниться в памяти устройства в течение длительного времени, от нескольких недель до нескольких месяцев.

Фото личных документов

К этой группе относятся: паспорт, водительское удостоверение и любые другие документы, подтверждающие вашу личность. Мошенники могут использовать их для оформления микрокредитов, приобретения сим-карт, создания поддельных аккаунтов и даже продажи этих данных в даркнете. Только одно четкое фото с разборчивыми данными может привести к многочисленным проблемам.

Поэтому не следует думать: "Я просто сфотографировал и отправил другу, потом удалю". Удалите немедленно. Если вам необходимо сохранить подобную информацию, загрузите ее в защищенное облачное хранилище с включенной двухфакторной аутентификацией или воспользуйтесь надежными менеджерами паролей, такими как 1Password, NordLocker или Google Files с функцией шифрования.

Переписки, содержащие личные и конфиденциальные сведения

PIN-коды, номера банковских карт, CVC-коды, домашние адреса, контактные номера близких, ответы на контрольные вопросы (например, "Какое имя имел ваш первый домашний любимец?") – вся эта информация может быть использована злоумышленниками против вас.

Получив доступ к телефону, мошенники часто проверяют SMS и мессенджеры. Если они найдут вашу переписку с родными, где вы делитесь конфиденциальными данными, то последствия могут быть серьезными. Даже хранение такой информации в личных чатах не гарантирует безопасность.

Если ваш разблокированный телефон попадет в руки злоумышленника, ваши данные окажутся под угрозой. Следует помнить о корзине удаленных сообщений и резервных копиях. Удаление данных из основного чата не означает их полного исчезновения, поскольку они могут сохраняться автоматически в резервных копиях.

Поэтому любая информация, которая может создать проблемы, не должна храниться на вашем телефоне, особенно в виде обычных текстовых сообщений.

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