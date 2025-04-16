Пять ошибок при заряжании смартфона, которые медленно 'убивают' девайс: так нельзя делать

Одной из самых распространенных проблем смартфонов является снижение эффективности работы аккумулятора. Конечно, со временем батарея постепенно теряет емкость и это нормальный процесс.

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Однако некоторые привычки во время зарядки могут ускорить ее износ и существенно сократить срок службы устройства. OBOZ.UA рассказывает о пяти самых распространенных ошибках, которые следует избегать во время зарядки мобильного телефона, чтобы сохранить аккумулятор в хорошем состоянии.

Игнорирование советов производителя

Многие пользователи не обращают внимания на инструкции, которые прилагаются к смартфону. Производители предоставляют важную информацию о правильном использовании зарядных устройств, оптимальном времени подключения к сети и условиях, при которых необходимо заряжать устройство. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к преждевременному износу батареи.

Использование неоригинальных зарядных устройств

Одна из главных ошибок – подключение телефона к зарядным устройствам или кабелям сторонних производителей Такие аксессуары могут не соответствовать требованиям вашего смартфона относительно силы тока или напряжения. В результате возможна как недостаточная зарядка, так и перегрев или даже повреждение аккумулятора гаджета.

Особо следует остерегаться дешевых кабелей из не сертифицированных источников. Они часто имеют низкое качество и могут привести к проблемам с безопасностью. Чтобы избежать риска, лучше использовать зарядные устройства и кабели, поставляемые вместе с телефоном, или покупать проверенные и сертифицированные аксессуары, рекомендованные производителем.

Перезарядка устройства

Еще одна распространенная ошибка, влияющая на аккумулятор – оставлять телефон на зарядке надолго, в том числе на ночь. Постоянное пребывание устройства под напряжением после достижения 100% может привести к перегреву и постепенному снижению эффективности батареи. Оптимальным решением является отключение телефона от зарядки сразу после полной зарядки. Это поможет сохранить ресурс аккумулятора и обеспечить его более долгую службу.

Не допускайте перегрева во время зарядки

Использование смартфона во время зарядки является одной из причин перегрева аккумулятора. Во избежание этого, дайте телефону остыть, пока он подключен к сети. Особенно важно избегать запуска тяжелых приложений и игр в этот момент, ведь они провоцируют дополнительный нагрев и могут замедлить или испортить процесс зарядки. Также рекомендуется снимать чехол во время зарядки, так как он может удерживать тепло, что затрудняет охлаждение батареи.

Зарядка на стабильной поверхности

Еще один аспект, на который следует обратить внимание, это место, где вы заряжаете телефон. Неустойчивые или скользкие поверхности могут привести к падению устройства, что чревато не только внешними повреждениями, но и воздействием на аккумулятор. Лучше всего разместить телефон на твердой и ровной поверхности, где он находится в безопасности на протяжении всего процесса зарядки.

Следуя этим простым правилам, вы продлите срок службы аккумулятора своего смартфона и избежите лишних затрат на ремонт.

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