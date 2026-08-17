Что означают зеленая и синяя точки в углу экрана Android

Замечали ли вы, как в правом верхнем углу вашего смартфона на ОС Android время от времени загорается крошечная зеленая точка? А если у вас Pixel, то вы, вероятно, видели еще и синюю. Эти точки появляются вовсе не случайно.

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Как пишет издание How-To Geek, они выполняют важную задачу. Этими точками ваш гаджет сообщает вам, что какое-то приложение прямо сейчас использует камеру, микрофон или отслеживает ваше местонахождение.

Зеленая точка

Появление в углу экрана зеленой точки означает, что камера и/или микрофон сейчас активны и используются. Достаточно просто открыть стандартное приложение камеры, и эта точка должна сразу появиться. Зеленый индикатор в правом углу строки состояния – это элемент конфиденциальности, который сигнализирует о том, что приложение на смартфоне в данный момент обращается к камере, микрофону или к обоим датчикам одновременно.

На смартфонах Google Pixel вы увидите лишь маленькую зеленую точку. А вот на Samsung Galaxy сначала появляется небольшая иконка камеры или микрофона (или обе сразу, если приложение задействовало все датчики), которая через несколько секунд превращается в ту же зеленую точку. Подобный зеленый индикатор есть и на других Android-устройствах, при условии, что они работают под управлением Android 12 или более поздней версии системы.

Особенность этого индикатора конфиденциальности в том, что с ним можно взаимодействовать. Если сдвинуть панель уведомлений вниз, точка снова превратится в значок камеры или микрофона (или в оба, если вы, например, записываете видео). Нажав на эту иконку на смартфоне Google Pixel 10 Pro, можно сразу узнать, какое именно приложение сейчас использует эти ресурсы. Если развернуть это уведомление, можно либо быстро закрыть активное приложение, либо перейти к управлению разрешениями и мгновенно отозвать доступ к камере или микрофону.

Также можно нажать кнопку просмотра последних действий, которая перенаправит на панель конфиденциальности. Там отображается хронология за последние 24 часа: какие приложения, когда именно и сколько раз обращались к камере, микрофону или геолокации. С точки зрения безопасности это чрезвычайно удобный инструмент, ведь он позволяет провести полноценный аудит приложений и при необходимости лишить их лишних привилегий.

На смартфонах Samsung после нажатия на иконку появляется лаконичное уведомление с названием приложения, которое использует камеру или микрофон. Нажатие на это уведомление переводит в меню настроек разрешений конкретного приложения, где видно, чем и когда оно пользовалось, и где их можно отменить. Получается менее подробно, чем в панели конфиденциальности на Pixel, но с задачей справляется полностью.

Синяя точка

Если на экране вы видите синюю точку, это означает, что какое-то приложение запрашивает ваши геолокационные данные. Такой индикатор обычно появляется при использовании Google Карт или вашего любимого навигатора. Владельцы Pixel могут заметить синюю точку в том же месте в строке состояния – это еще один индикатор конфиденциальности, который предупреждает, что какое-то приложение прямо сейчас определяет ваше местонахождение. Это могут быть те же самые карты, виджет погоды или любое другое приложение с доступом к геолокации.

Эта функция появилась на Pixel вместе с обновлением Android 16 QPR3. На других Android-смартфонах синий индикатор конфиденциальности пока отсутствует. Они должны получить его уже с выходом Android 17, ведь на данный момент синяя точка геолокации доступна исключительно на Pixel с Android 16 QPR3 и более поздними версиями.

Синий индикатор работает точно так же, как и зеленый. Проведите пальцем по панели уведомлений, нажмите на синюю иконку геолокации и увидите приложение, которое в данный момент отслеживает ваше местоположение. Раскройте уведомление, чтобы закрыть приложение или настроить его права, либо перейдите в панель конфиденциальности через историю последних действий.

В настоящее время смартфоны Samsung при запросе геоданных показывают только маленький значок местоположения, но, к сожалению, он не является интерактивным, как в случае с зелеными значками камеры и микрофона. Другими словами: вы видите сам факт определения вашего местоположения, но не можете точно сказать, какое именно приложение это делает. Это не вызывает вопросов, когда вы сами открыли какое-то приложение, но если значок геолокации появляется прямо на рабочем столе, выяснить "виновника" пока невозможно.

Согласно документации к Android 17, эта версия системы уже полноценно поддерживает интерактивный индикатор геопозиции. Поэтому есть немалые шансы, что Samsung и другие производители добавят синюю точку местоположения на свои устройства сразу после их обновления до Android 17.

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