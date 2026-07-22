Как защитить смартфон от слежки в общественных местах: "секретная" настройка

Включенный в вашем смартфоне Wi-Fi передает другим пользователям ваш идентификатор устройства – MAC-адрес. Благодаря этому владельцы точек доступа в торговых центрах, аэропортах, ресторанах и других заведениях могут отслеживать ваши передвижения, продолжительность и частоту посещений.

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Именно поэтому система в торговом центре может "узнать" вас во время вашего посещения. В чем заключается риск передачи MAC-адреса и как защитить свое устройство, рассказывает OBOZ.UA.

В чем заключается риск передачи идентификатора смартфона

Каждый сетевой интерфейс имеет свой MAC-адрес – это комбинация цифр и букв. Когда гаджет сканирует окружающее пространство в поисках знакомых сетей, он автоматически рассылает этот код. Хотя имя владельца не видно, маркетологи и злоумышленники могут запомнить этот номер для составления цифрового профиля пользователя.

Это означает, что система в торговом центре может "узнать" вас во время вашего посещения, даже если вы не подключаетесь к интернету. Постоянная трансляция MAC-адреса позволяет сделать выводы о том, какие места посещает конкретный человек, то есть поведение этого пользователя предсказуемо для систем внешнего мониторинга, которые собирают данные о трафике в общественных зонах.

Как можно защититься

Современные смартфоны с Android 10 и iOS 14 и более поздними версиями имеют встроенную функцию рандомизации. То есть, чтобы не передавать реальный идентификатор, телефон генерирует случайный номер для каждой новой сети. В настройках iPhone эта функция называется "Частный Wi-Fi-адрес", а на Android – "Случайный MAC-адрес".

Благодаря этому Wi-Fi в отеле не сможет связать ваше устройство с посещением аэропорта, поскольку идентификаторы будут разными.

Также для ещё лучшей защиты пользователи Android 12 могут активировать функцию "непостоянной рандомизации" в меню. Тогда адрес пользователя периодически меняется даже во время пребывания в пределах одной сети.

Существуют ограничения в этой опции

Иногда из-за использования пользователем случайных адресов может произойти сбой в работе корпоративных сетей. Некоторые офисные системы или платные точки доступа используют MAC-адрес для авторизации устройства и предоставления доступа к интернету. В таком случае систему рандомизации приходится отключать вручную именно для конкретного подключения.

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