Что нужно сделать сразу после покупки нового смартфона: инструкция

Вспомните, как непросто выбрать новый смартфон – нужно разобраться с желаемыми характеристиками и при этом вписаться в бюджет. Но на приобретении гаджета история не кончается. Эксперты советуют внимательно отнестись и к новому телефону.

Что нужно сделать, поинтересовался OBOZ.UA. Вот какие советы дают профессионалы тем, кто только что обзавелся новеньким смартфоном.

Проверьте код IMEI

IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity. Это уникальная комбинация из 15 цифр, которая является идентификатором мобильного оборудования и поможет определить его происхождение. Этот код следует проверить на одном из доступных сервисов онлайн. Если он не находится, все хорошо. Если система распознает его и выдаст в результатах поиска, вы получили украденный смартфон и это может обернуться для вас неприятностями.

Как узнать IMEI-код? Просто наберите на клавиатуре смартфона *#06#, и он появится на экране автоматически. Кнопку вызова нажимать не придется. Также этот код можно найти под аккумулятором устройства на специальной наклейке или на коробке. Кстати, если IMEI на экране и на наклейке не совпадают, это может означать, что вам продали краденый гаджет.

Сохраните гарантийный талон и ознакомьтесь с инструкцией

Гарантийный талон позволит вам бесплатно отремонтировать устройство в период действия гарантии на него. Потому это важный документ, который следует соответствующим образом хранить. Так что положите его в надежное место, где он бы не потерялся.

Также обязательно прочтите инструкцию к гаджету. Она будет содержать все важные предостережения, а еще расскажет о некоторых неочевидных полезных функциях и настройках. Инструкцию тоже следует хранить в надежном месте, ведь она поможет решить некоторые вопросы, если смартфон начнет работать некорректно.

Снимите защитные пленки и приобретите чехол

Защитные пленки, которыми смартфон накрывают перед продажей, не предназначены для защиты его во время эксплуатации. Они предохраняют его от повреждений при транспортировке. Для ежедневного использования существуют специальные материалы – самоклеящиеся пленки и защитные экраны. Потому все наклеенное на смартфон, когда он еще в коробке, нужно сразу снять. Вместо этого важно быстрее приобрести для него защитный чехол, чтобы обезопасить гаджет от повреждений во время падения, а также защитить от влаги и пыли.

Позаботьтесь о резервном копировании

Информация, содержащаяся в современном смартфоне, критически важна, ведь сейчас мы вносим в него и паспортные данные, и номера банковских карт, не говоря уже о контактах, а также личных фото и видео. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы вся эта информация была заархивирована и оставалась доступной на случай повреждения или потери гаджета. Для этого приобретите место в облачном хранилище и настройте регулярную синхронизацию данных. Эксперты советуют проводить ее автоматически раз в неделю.

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