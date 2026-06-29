15-летняя девушка из Черниговской области собрала 7 млн грн для ВСУ, продавая изделия из бисера. Видео

15-летняя Диана Насибова из Нежина, что в Черниговской области, собственными силами за четыре года собрала для нужд защитников более 7 миллионов гривен. Девушка собственноручно изготавливает украшения из бисера и продает их на местном рынке, а также поет для прохожих.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. На собранные за это время деньги девушка приобрела для военных автомобили, тепловизоры, рации, генераторы и много других необходимых вещей, а также передала деньги на лечение военных.

Что известно

Девушка собственноручно создает украшения из бисера и уже четыре года приходит на местный рынок и продает свои изделия, чтобы собрать средства для защитников.

"Уже 4 года каждые выходные, независимо от погоды, девушка выходит на местный рынок, где продает украшения собственного изготовления и поет для прохожих, собирая средства в помощь украинским военным", — говорится в материале.

За это время Диане удалось собрать более 7 миллионов гривен. На эти средства для наших защитников она приобрела и передала:

6 автомобилей

тепловизоры и приборы ночного видения

радиостанции

генераторы

амуницию и другое необходимое оборудование.

Кроме того, более 70 тысяч гривен Диана направила на лечение раненых военных.

"В Нежине меня знают довольно много людей. Некоторые на протяжении этих лет и месяцев каждый раз приходят и поддерживают меня и ребят своими пожертвованиями. Помню первую сумму, собранную за день, – это было 165 грн. Для меня это было начало чего-то большого", – рассказала Диана.

Комната, где Диана создает свои изделия, отличается особой атмосферой. Там можно увидеть много флагов и шевронов от защитников, которым девушка помогала.

"Это все бригады, которые сейчас сражаются за нашу Украину, за наше будущее. Для меня большая честь, что я знакома с этими людьми. Каждый человек, даже маленький ребенок, способен совершить что-то великое. Осталось только иметь желание и идти к цели", – отметила волонтер.

Отмечается, что юная волонтерша Диана Насибова – лауреат патриотической акции МВД "Дети-герои".

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