Человечество дожало Землю до предела: ученые говорят, что это еще не 'сердечный приступ', но все очень тревожно

Планета Земля сейчас находится в таком поврежденном состоянии, что ее уже нельзя считать безопасным для человечества операционным пространством. Шесть из девяти "планетарных границ" были нарушены из-за загрязнения и разрушения природного мира, вызванных человеком.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances. Нарушение границ означает, что системы перестали быть безопасными и стабильными.

Планетарные границы – это пределы ключевых глобальных систем, таких как климат, вода и разнообразие дикой природы, по которым их способность поддерживать здоровье планеты находится под угрозой срыва.

Если такие границы нарушены, значит, системы далеко отошли от безопасного и стабильного состояния, существовавшего с конца последнего ледникового периода, 10 000 лет назад, до начала промышленной революции – периода, когда возникла вся современная цивилизация.

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По словам исследователей, их оценка является "первой научной проверкой состояния здоровья всей планеты". Они уточнили, что кроме шести пройденных границ еще две – близки к тому, чтобы быть нарушенными. Речь идет о загрязнении воздуха и подкислении океана.

Единственная граница, которая находится в безопасном состоянии, как считают исследователи – атмосферный озон. Состояние этой границы существенно улучшилось после того, как человечество на протяжении последних десятилетий отказалось от разрушительных химических веществ, способствовав сокращению озоновых дыр.

"Самым тревожным" ученые назвали тот факт, что наивысшего уровня риска достигли или скоро достигнут все четыре биологические границы, охватывающие живой мир. Это вызывает беспокойство, поскольку живой мир обеспечивает устойчивость планеты. В частности, растения поглощают выбросы углекислого газа.

Ученые объясняют, что планетарные границы не являются точками невозврата, но после их нарушения значительно возрастают риски фундаментальных изменений в физических, биологических и химических системах жизнеобеспечения Земли.

Как пишет The Guardian, профессор Йохан Рокстрем, который в свое время возглавлял команду, разработавшую систему границ, отметил, что "снижение устойчивости планеты" чрезвычайно беспокоит ученых.

По его словам, нарушение границ может привести к потере устойчивости, в результате чего человечество не достигнет цели ограничения глобального потепления в пределах 1,5°C, а это приблизит мир к настоящим переломным моментам.

В свою очередь профессор Кэтрин Ричардсон из Копенгагенского университета, которая возглавляла исследование, отметила, что ученые точно знают, что человечество способно процветать в условиях, которые существовали на Земле в течение 10 000 лет, но "мы не знаем, сможем ли мы процветать в условиях значительных, драматических перемен".

Сравнивая Землю с пациентом с очень высоким кровяным давлением, профессор отметила, что состояние планеты "не указывает на сердечный приступ, но значительно повышает риск".

Исследование указывает, что граница целостности биосферы, включающей здоровое функционирование экосистем, был нарушен еще в конце 19 века, когда произошло уничтожение дикой природы. Массовая вырубка лесов также привела к тому, что граница землепользования была нарушена в прошлом веке.

Безопасная граница изменения климата была превышена в конце 1980-х годов.

Что касается пресной воды, то новый показатель, учитывающий как воду в озерах и реках, так и в почве, показал, что эта граница была пересечена в начале 20-го века.

Еще одна граница: поток азота и фосфора в окружающей среде, жизненно необходимых для жизни. Как показали данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, каждый год на поля вносят втрое больше азота, чем нужно.

Граница синтетического загрязнения, такого как пестициды, пластмассы и ядерные отходы, уже также пройдена.

Граница загрязнения воздуха, влияющего на рост растений и муссонные дожди, как отмечают ученые, на глобальном уровне еще держится, но ее нарушение уже произошло в регионах Южной Азии и Китая.

Окисление океана также оценивается как ухудшающееся и близкое к превышению безопасной границы.

Резюмируя ситуацию, сложившуюся на планете, Рокстрем отметил, что "если вы хотите иметь безопасность, процветание и справедливость для человечества на Земле, вы должны вернуться в безопасное пространство, а мы не видим этого прогресса в настоящее время в мире".

Постепенное прекращение сжигания ископаемого топлива и прекращение разрушительного сельского хозяйства являются ключевыми необходимыми действиями.

Профессор Саймон Льюис из Университетского колледжа Лондона, не являющийся членом исследовательской группы, сказал: "Это поразительно мрачное дополнение к и без того тревожной картине. Планета вступает в новое и гораздо менее стабильное состояние – это не может быть более строгим предупреждением о необходимости глубоких структурных перемен в нашем отношении к окружающей среде".

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