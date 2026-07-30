Безопасно ли заряжать телефон от ноутбука: эксперты вынесли вердикт

Для зарядки смартфона можно использовать не только розетку. Он отлично заряжается от портативного зарядного устройства, зарядной станции и других гаджетов. Но насколько безопасно заряжать аккумулятор телефона от компьютера, если ничего из перечисленного нет под рукой?

Видео дня

Технически USB-порты ноутбука способны передавать энергию другим устройствам, в том числе и телефону. А значит, почему бы не использовать их для этой цели? Издание BGR решило поинтересоваться у экспертов по портативной технике, не нанесет ли это вред какому-либо из устройств?

На самом деле заряжать телефон от компьютерного USB-порта абсолютно безопасно. Более того, некоторые порты USB-C способны выдавать до 240 Вт.

USB (что расшифровывается как Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина) обычно бывает двух типов: Type-A – асимметричный прямоугольный разъем, или Type-C – овальный. Старые USB-порты выдают напряжение только до 5 В. А вот более новые, поддерживающие технологию Power Delivery (PD), могут выдавать значительно больше – вплоть до 48 В.

В целях безопасности ток при зарядке от компьютера не начинает поступать в смартфон автоматически сразу после подключения кабеля. Вместо этого оба устройства сначала "согласовывают" безопасный уровень потребления энергии, и только после этого начинается зарядка. Всем этим процессом управляет интегральная схема управления питанием (PMIC) вашего смартфона. Именно эта технология обеспечивает эффективную и безопасную зарядку как от ноутбука, так и от мощного настенного адаптера.

Однако в зарядке смартфона от ноутбука есть один важный нюанс. USB-порты на ноутбуках обычно рассчитаны на ограниченную мощность, а это означает, что процесс будет проходить медленно и до полной зарядки могут пройти часы. Кроме того, по законам физики часть энергии неизбежно теряется и рассеивается при передаче от одного устройства к другому.

Когда вы заряжаете телефон от ноутбука, скорость процесса в конечном итоге зависит от возможностей конкретного USB-порта. Порты USB Type-A со стандартом USB 2.0 выдадут вам 2,5 Вт. Если у вас разъем Type-A версии USB 3.0 или более поздней, этот показатель вырастет до 4,5 Вт. И хотя некоторые специализированные зарядные порты USB Type-A могут выдавать до 7,5 Вт, в ноутбуках они встречаются относительно редко.

С другой стороны, порты USB-C по способности передачи энергии могут быть значительно мощнее. Впрочем, большинство разъемов Type-C в ноутбуках все равно ограничены значением в 15 Вт. Хотя спецификация USB-PD теоретически позволяет портам Type-C выдавать до 240 Вт, производители ноутбуков пока не используют эту возможность для зарядки других гаджетов. Причина, скорее всего, в том, что столь высокое энергопотребление создавало бы слишком большую нагрузку на собственный аккумулятор ноутбука. При этом некоторые ноутбуки поддерживают USB-PD для собственной зарядки, но это работает исключительно в одну сторону – на прием энергии.

Компания Dell отмечает, что все порты USB-C на её ноутбуках, включая те, что поддерживают Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4, могут выдавать до 15 Вт. Бренд Framework также предлагает выходную мощность до 15 Вт или меньше для всех портов USB-C в своих устройствах.

Ноутбуки могут дополнительно ограничивать мощность USB-портов при работе от аккумулятора для экономии заряда. В результате, даже если ноутбук имеет порт на 15 Вт, при работе от батареи он может выдавать меньшую мощность. Кроме того, если на ноутбуке есть несколько USB-портов, значение имеет даже очередность их использования. Вполне вероятно, что именно первое подключенное устройство получит максимум доступной мощности, тогда как для остальных выходной ток будет ниже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую функцию Android следует отключить, чтобы увеличить время работы аккумулятора смартфона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.