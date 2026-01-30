Батарея смартфона будет держаться вдвое дольше: как это сделать

Во время длительных отключений электроэнергии, которые происходят в Украине из-за варварских атак россиян на гражданскую инфраструктуру, смартфон становится сверхважным гаджетом. Он превращается в канал связи с внешним миром, источник информации и едва ли не единственным способм позвать на помощь.

Но проблема смартфонов в том, что их аккумуляторы быстро расходуют энергию. И в условиях, когда зарядка устройства становится целым квестом, важно разобраться в методах сохранения имеющегося заряда. Если сделать все правильно, смартфон может продержаться вдвое дольше. Что поможет в этом, разбирался OBOZ.UA.

Настройте яркость и режим экрана

Экран является главным пожирателем заряда в смартфоне. Чтобы снизить его аппетиты, уменьшите яркость вручную до минимума, а также включите "темную тему", если ваш смартфон имеет OLED/AMOLED дисплей. Поскольку темные пиксели на таких экранах просто выключаются, это позволяет значительно экономить заряд по сравнению со светлым фоном.

Отключите фоновое обновление приложений

Даже когда ваше устройство просто лежит у вас в кармане, оно постоянно пытается найти доступ к сети, чтобы обновить приложения. На это тоже уходит значительная часть заряда. Поэтому зайдите в настройки своего устройства и ограничьте право программ обновлять данные в фоновом режиме, оставив только критически важные мессенджеры. Это избавит процессор от необходимости постоянно искать связь ради неважных уведомлений или загрузки рекламы, что существенно сохранит драгоценные проценты.

Оптимизируйте работу беспроводных сетей

Поскольку смартфоны подключаются не только к сотовым сетям, они в постоянном режиме ищут также сигналы Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Поэтому, если они вам в данный момент не нужны, выключайте их вручную. Также в зонах с плохим покрытием лучше включить "режим полета", чтобы устройство не работало на максимальной мощности, пытаясь найти слабый сигнал сотовой связи.

Фильтруйте входящие уведомления

Оставьте звуковые и визуальные сигналы только для самых важных контактов и рабочих чатов, отключив уведомления от игр, магазинов и соцсетей. Каждое уведомление заставляет экран подсвечиваться, а процессор – выходить из режима сна, что при большом количестве "мусорных" уведомлений может съедать до 10–15% заряда за день.

Контролируйте работу геолокации

Проверьте список приложений, которые имеют доступ к вашему местонахождению, и позволяйте это только в режиме "во время использования программы". Многие игры или сервисы постоянно отслеживают ваши передвижения, что является одной из самых незаметных, но весомых причин быстрой разрядки аккумулятора.

Активируйте режим энергосбережения

Не ждите, пока телефон разрядится до 20%, а включайте этот режим заранее, если знаете, что доступ к розетке появится не скоро. Система автоматически ограничит частоту обновления экрана, мощность процессора и яркость, что позволит выиграть несколько часов дополнительной работы.

Следите за состоянием аккумулятора

Старайтесь держать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80% и избегайте сильного перегрева или переохлаждения устройства. Это не просто продлит работу в течение дня, но и замедлит физическую деградацию батареи, сохраняя ее первоначальную емкость на более долгий срок.

