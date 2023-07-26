Астрономы впервые увидели, как новообразованные планеты плавают в воде вокруг молодой звезды

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) позволил астрономам увидеть молодую звездную систему в 370 световых годах от Земли, где новые планеты окружены водяным паром на своих орбитах. Водяной пар в протопланетных дисках ученые обнаруживали и раньше, но никогда не видели его там, где формируются планеты.

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Об увиденном рассказали в NASA, а также в Европейском космическом агентстве. Результаты проведенного исследования также опубликованы в научном журнале Nature.

"Мы видели воду в других (протопланетных) дисках, но не так близко и не в системе, где сейчас формируются планеты", – рассказала ведущий научный сотрудник Института астрономии имени Макса Планка (MPIA) (Германия) Джулия Перотти.

Ученые назвали дальнюю планетную систему PDS 70. Она содержит как внутренний, так и внешний диски газа и пыли, в которых образуются планеты. Эти диски разделены промежутком в ширину 8 миллиардов километров.

Инструмент MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона), установленный на JWST, обнаружил, что внутренний диск системы наполнен водяным паром. Предполагается, что в этих условиях могут образоваться каменистые планеты земного типа, а также субнептуновые планеты, которые имеют радиус меньше Нептуна в нашей Солнечной системе, но могут иметь значительно большую массу.

Водяной пар был обнаружен на расстоянии менее 160 миллионов километров от звезды. Наша Земля вращается на расстоянии 150 миллионов км от Солнца.

Астрономы отмечают, что во внутренней области PDS 70 еще не обнаружены настоящие планеты, но есть четкие доказательства существования протопланет с сырьем для построения каменистых миров в виде силикатов.

В своей статье ученые отмечают, что обнаружение водяного пара означает, что сформированные там каменистые планеты будут сразу иметь доступ к воде.

"Это открытие чрезвычайно увлекательно, поскольку оно исследует регион, где обычно формируются каменистые планеты, похожие на Землю", – объяснил директор MPIA, соавтор статьи Томас Хеннинг.

В системе уже существуют две планеты (PDS 70b и PDS 70c), имеющие размер, схожий с нашим Юпитером. Эти газовые гиганты расположены в промежутке между двумя пылевыми дисками, а планета 70c также может иметь вращающийся вокруг нее спутник.

Астрономы отмечают, что факт того, что в этой системе уже образовались другие планеты, хороший знак для будущего формирования других миров.

Что касается водяного пара, то исследователи предполагают, что он образовался в результате того, что в том регионе встретились атомы водорода и кислорода, образовав воду. По другой версии – вода может мигрировать с холодного внешнего диска во внутреннюю систему.

Ученые также рассказали о другом интересном моменте открытия. PDS 70 – звезда типа K, которая холоднее нашего Солнца. Ее возраст оценивается в 5,4 миллиона лет – это относительно старый возраст для звезды, на которой все еще формируются планеты, поскольку со временем содержание газа и пыли в планетообразующих дисках уменьшается. Ученые удивлены, что там существует пар и формируются каменистые планеты.

В дальнейшем они планируют провести новые исследования с помощью других инструментов JWST, чтобы получить еще большее понимание того, что происходит во внутреннем диске системы PDS 70.

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