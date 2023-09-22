Археологи обнаружили деревянный 'крест', которому 476 000 лет: он старше современных людей

О том, что человечество научилось изготавливать разные предметы еще в самом начале своего существования, ученые знают очень хорошо – орудия труда и результаты их использования представляют для них особый интерес. Но современные методы исследования археологических находок свидетельствуют: подобным трудом занимались даже наши предки задолго до появления современного вида Homo sapiens.

Как пишет издание Cosmos Magazine, такой артефакт нашли британские археологи. Они раскопали у водопада Каламбо в африканской Замбии деревянную крестообразную конструкцию возрастом около 476 000 лет. При этом известно, что первый H. sapiens появился спустя примерно 100 000 лет.

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Раскопки у Каламбо ведутся в рамках проекта Ливерпульского университета (Великобритания), посвященного ранним технологиям, которые использовали предки современных людей 500–300 000 лет назад. Обнаруженный здесь "крест" ученые считают невероятной удачей, ведь обычно древесина так долго не сохраняется. Но конструкции удалось уцелеть из-за высокого уровня воды в Каламбо. Ученые предполагают, что он мог быть частью фундамента какого-либо рукотворного укрытия или платформы.

Свою находку исследователи отправили в Университет Аберистуита, чтобы провести люминисцентную датировку. Она определяет возраст материала по имеющимся на нем частицам кварца. Метод определяет, когда он в последний раз подвергался воздействию солнечного света. В таких случаях накопленная энергия поглощается вследствие воздействия на излучающий материал радиоактивных изотопов в течение десятков и сотен тысяч лет. Когда материал подвергается воздействию солнечного света, энергия, накопленная за эти периоды, сбрасывается и высвобождение этой энергии помогает определить возраст объекта. Если сам материал не содержит кварц, как дерево, то провести датировку можно благодаря окружающим его отложениям.

Это не первая аналогичная находка, сделанная в том же месте. Но предыдущие были раскопаны примерно 60 лет назад, и на тот момент не существовало технологий, позволяющих определить возраст такого артефакта. "Эти новые методы датировки имеют далеко идущие последствия: они позволяют нам датировать события гораздо дальше во времени, собирать вместе стоянки, которые дают нам представление об эволюции человека. Место у водопада Каламбо было раскопано еще в 1960-х годах, когда были обнаружены подобные куски дерева , но их не смогли датировать, поэтому истинное значение этого места до сих пор было непонятным", – объяснил профессор Джефф Даллер, эксперт по люминесцентной датировке в Университете Аберистуита.

Продатированная конструкция является первым материальным доказательством того, что предки человека целенаправленно совмещали деревянные бревна, чтобы создавать из них большие структуры. Они мастерили что-то, а не просто использовали для своих повседневных дел примитивные копья, палки-копалки или инструменты для разведения огня.

Профессор Ливерпульского университета Ларри Бархэм объяснил, что это открытие ставит под сомнение предварительные предположения о ранних человеческих технологиях и образе жизни. Оно позволяет сделать вывод, что наши предки, жившие в этом месте, имели доступ к воде и древесине, с помощью которых налаживали свой быт и поэтому могли позволить себе вести оседлую жизнь, а не кочевать.

"Забудьте ярлык "каменный век", посмотрите, что делали эти люди. Они сделали что-то новое и большое из дерева. Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего никогда раньше не видели, то, чего раньше никогда не существовало", – сказал Бархэм. Он объяснил, что ранние люди уже влияли на мир вокруг себя, чтобы сделать свой быт более комфортным. Даже если речь идет просто о создании платформы, на которой можно было сидеть у реки и чем-то заниматься. "Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали", – убеждает ученый.

Теперь Бархэм, Даллер и другие исследователи, основываясь на полученных результатах, присоединились к призывам признать водопад Каламбо объектом Всемирного наследия. "Наши исследования доказывают, что это место намного старше, чем считалось ранее, поэтому его археологическое значение теперь выросло", – говорит Даллер.

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