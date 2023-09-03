Люди носили обувь еще 148 тысяч лет назад? Найдены неожиданные доказательства. Фото

Обычно мы представляем себе наших доисторических предков, как очень мохнатых людей, которые еще не пользуются ни одеждой, ни обувью. Однако находки ученых указывают – гоминины еще 100 тысяч лет назад и даже давнее уже могли мастерить себе обувь.

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Как пишет издание IFL Science, это подтверждает анализ древних следов, найденных в Южноафриканской Республике. Больше всего они похожи на отпечатки сандалий с жесткой подошвой. Хотя исследователи не спешат делать однозначных выводов и утверждать, что речь идет именно об обуви. Но предполагают, что характеристики отпечатков могут быть древнейшим доказательством того, что доисторические люди мастерили специальные средства для защиты ног во время хождения по острым камням.

Следы, найденные в трех местах на участке побережья под названием Кляйнкранц, не имеют точной датировки. Исследователи предполагают, что их могли оставить наши предки в период с 79 000 до 148 000 лет тому назад. Такой вывод можно сделать на основе анализа возраста близлежащих пород и отложений.

От привычных для тех времен отпечатков ног гомининов эти следы отличает отсутствие пальцев. А ведь именно так выглядит след босой стопы. Также отпечатки имеют скругленный передний конец, четкие края и определенные отметины, которые могут быть точками крепления к подошве ремешков.

Нечто похоже ученые раньше уже находили в местности под названием Гукамма. Там следы появились по приблизительным оценкам между 73 000 и 136 000 лет назад. А последний образец обнаружили на мысе Вуди в Национальном парке слонов Аддо.

Авторы исследования сравнили размеры отпечатков со следами босых ног гомининов и установили, что они в целом соответствуют друг другу. "Размеры следов, похоже, соответствуют следам либо юных следопытов, либо следов маленьких взрослых гомининов", – пишут они.

Для сравнения авторы исследования также воспользовались сандалиями, напоминающими две разные пары обуви с жесткой подошвой, исторически используемой коренным народом сан на юге Африки. Обе пары сейчас хранятся в музеях. Ученые надели воспроизведенные сандалии на себя и сделали собственные следы. Правда, они ходили по мокрому песку. Отпечатки тоже оставили закругленный передний край, имели четкие границы и характерные вмятины в местах стыка ремешков с подошвами.

Ученые, изучавшие необычные отпечатки, отметили, что твердых доказательств того, что речь идет именно об обуви, которую могли носить предки людей, у них нет. Но все же они склонны думать, что именно это объяснение наиболее очевидно в данном случае. Они также предположили, что необходимость в защите ног могла возникнуть у доисторических людей из-за того, что добыча пищи на побережье предполагает карабкание по острым камням. Также во время этого возникает риск наступить на морского ежа, а такое повреждение в каменном веке могло стать смертельным. Сандалии в этом случае могли бы стать спасением.

Впрочем, надежды найти остатки сандалиев, которые могли мастерить гоминины почти 150 тысяч лет назад, у ученых нет. За это время любая кожаная обувь уже давно разложилась бы. Поэтому на сегодняшний день самой старой известной науке парой считают сплетенную из коры обувь, найденную в штате Орегон. Ее примерный возраст составляет 10 000 лет. К старейшим относят также экземпляры из Израиля и Армении, которым по 5,5 тысячи лет. Обувь носил также Эци – ледяная мумия эпохи неолита, мужчина, убитый чуть более 5000 лет назад.

До этого исследования самым старым свидетельством использования обуви были два отпечатка, которые оставили неандертальские дети в пещере в Греции 130 000 лет назад. Другие следы неандертальцев во Франции также интерпретировались как свидетельство обуви на ногах. Впрочем, эти два случая тоже являются предметом научных споров.

Исследователи напоминают, что их предшественники поспешили назвать следами доисторической обуви отпечатки, обнаруженные в Неваде в 1880-х годах. Впоследствии выяснилось, что эти отпечатки оставил гигантский ленивец. Поэтому без четких доказательств однозначных выводов археологи не делают – только высказывают обоснованные предположения.

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