Кадры станут лучше: скрытые функции iPhone, которые изменят ваши фото и видео

Камера – одно из самых часто используемых приложений на любом смартфоне, а модели iPhone считаются одними из лидеров в сфере мобильной фотографии Именно поэтому компания Apple постоянно совершенствует их камеры, причем не только аппаратно, но и с точки зрения удобства приложения для съемки.

Например, в моделях iPhone 17 и операционной системе iOS 26 появились новые функции камеры – в частности двойная запись и улучшенные возможности фронтальной камеры. Впрочем, кроме заметных новинок, в камере iPhone есть немало полезных возможностей, которые не так активно рекламируются, но могут сделать ежедневную съемку удобной. Издание BGR рассказало, где их найти и как ими воспользоваться.

Запись видео из режима "фото"

Иногда во время съемки статической фотографии может возникнуть момент, который лучше снять на видео. Обычно для этого приходится переключаться в режим видео, но в камере iPhone есть более быстрый способ. Чтобы записать видео прямо из режима фотографирования, достаточно зажать кнопку спуска. Запись начнется сразу, а когда вы отпустите кнопку – остановится.

Если же вам нужно снимать дольше нескольких секунд, вы можете провести пальцем вправо, чтобы зафиксировать запись и не держать кнопку постоянно нажатой. После этого камера продолжит снимать, а пользователь сможет даже делать отдельные фото во время съемки видео.

Этот режим имеет еще одну интересную особенность: видео записывается с тем же соотношением сторон, которое установлено для фотографий. Например, можно использовать форматы 4:3 или 1:1, что недоступно в обычном видеорежиме.

В то же время существуют и ограничения. Качество такого видео ниже, чем в стандартном режиме: в формате 16:9 оно записывается в 1080p, а в 4:3 или 1:1 – примерно в 1440p. Для обычных видео этого достаточно, но если вам нужен 4К-контент, его лучше записывать в режиме "видео".

Назначение другого приложения на кнопку камеры

В смартфонах, начиная с iPhone 16, появилась специальная кнопка Camera Control. По умолчанию она открывает стандартную камеру, но на самом деле ее можно настроить иначе.

Если вы чаще пользуетесь сторонними приложениями для съемки, например Instagram или Snapchat, кнопку можно привязать именно к ним. Чтобы изменить настройки:

откройте Settings;

перейдите в Camera;

выберите Camera Control;

в пункте Launch Camera выберите нужное приложение.

После этого кнопка запуска камеры сразу будет открывать именно выбранную программу. В то же время базовые жесты управления – нажатие для фото или свайп для зума – продолжат работать как раньше.

Съемка фото голосовой командой

Сделать фото без рук можно с помощью голосовой команды. В этом поможет голосовой помощник Siri и специальный ярлык в приложении Shortcuts. Чтобы активировать функцию сделайте следующие шаги:

откройте приложение Shortcuts;

перейдите во вкладку Gallery;

найдите ярлык Say Cheese;

нажмите Add Shortcut

После этого вам достаточно будет сказать: "Siri, say cheese", и смартфон сделает фото автоматически. Камера даже не будет открываться на экране – кадр сразу сохранится в фотогалерее.

Сканирование текста и изображений с помощью камеры

Камера iPhone может работать не только как инструмент для фото, но и как быстрый сканер информации. Она способна распознавать текст – например номер телефона или адрес сайта.

Воспользоваться функцией просто:

откройте камеру в режиме Photo;

наведите ее на текст;

дождитесь появления желтой рамки;

нажмите значок сканирования.

После этого появятся доступные действия. Если камера распознала номер телефона – можно сразу позвонить на него или написать сообщение. Если это веб-ссылка – ее можно открыть в браузере. Обычный текст также можно скопировать, перевести или найти в интернете.

Плавный зум кнопкой камеры

Кнопка Camera Control в новых iPhone может использоваться и для масштабирования. По умолчанию камера просто переключается между фиксированными значениями зума – например 0.5×, 1× или 2×.

Но в настройках можно включить плавный зум, который работает подобно ползунку на экране. Чтобы активировать эту функцию:

откройте Settings;

перейдите в Camera;

выберите Camera Control;

включите Camera Adjustments;

в Customize выберите Zoom.

После этого вам достаточно будет провести пальцем по кнопке Camera Control, и масштаб кадра будет меняться плавно – вплоть до максимального приближения камеры.

