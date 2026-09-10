Что находится внутри сенсационного iPhone Duo: в Apple объяснили

Новый iPhone Duo получил сложную многослойную конструкцию внутреннего экрана, которую в Apple разработали с учетом постоянного складывания и раскладывания устройства. Дисплей состоит из десяти сверхтонких слоев, каждый из которых выполняет отдельную функцию.

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Производитель укрепил панель специальным полимером, прочным стеклом и титановой пластиной, чтобы снизить нагрузку при сгибании. При этом оба экрана смартфона поддерживают современные функции, в частности ProMotion, Always-On и True Tone, отмечает MacRumors.

Десять слоев для защиты складного дисплея

Внутренний экран iPhone Duo имеет десятислойную структуру. Верхний слой выполнен из специального нанотекстурированного полимера, который, по данным Apple, примерно на 40% тверже материалов, обычно применяемых в индустрии складных смартфонов.

Такое решение должно повысить устойчивость поверхности к повседневному износу. Отдельное нанотекстурированное покрытие также помогает уменьшать блики и делает сгиб в центральной части дисплея менее заметным.

Кроме того, поверхность защищена покрытием, устойчивым к царапинам. Это особенно важно для внутреннего экрана, который во время использования смартфона постоянно контактирует с окружающей средой после разложения устройства.

Стекло и титан укрепляют конструкцию

Apple использовала высокопрочное стекло не только над складной панелью, но и под ней. Нижнюю часть конструкции дополняет титановый элемент, который должен повышать общую жесткость дисплейного модуля.

Особую роль в конструкции играют специальные клеи. По замыслу производителя, они позволяют отдельным слоям немного смещаться относительно друг друга при изгибе. Такой принцип должен распределять нагрузку и уменьшать напряжение в месте изгиба.

Как защищены внешний и внутренний экраны

Для внешнего дисплея Apple использовала Ceramic Shield 2 – тот же тип защитного материала, который применяется в моделях iPhone 18 Pro. Задняя часть смартфона получила Ceramic Shield.

Внутренний экран имеет другой тип защиты: вместо Ceramic Shield над откидной панелью установлена специальная полимерная крышка. Именно ее конструкция и дополнительные слои должны обеспечить необходимую прочность при регулярном использовании механизма складывания.

Какие возможности получили два дисплея

Apple не стала ограничивать современные функции лишь одним из экранов. Обе панели iPhone Duo поддерживают технологию ProMotion, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления, а также режимы Always-On и True Tone.

Максимальная яркость дисплеев на открытом воздухе может достигать 3000 нит. Это должно обеспечить лучшую читаемость информации при прямом солнечном свете.

Таким образом, конструкция iPhone Duo сочетает в себе сразу несколько уровней защиты – от нанотекстурированного полимера и устойчивого к царапинам покрытия до стекла и титановой основы.

Apple фактически сделала прочность складного дисплея одним из ключевых элементов конструкции нового смартфона, сохранив при этом фирменные возможности экранов iPhone.

OBOZ.UA предлагает узнать подробности презентации iPhone Duo и о том, какие характеристики получил складной гаджет.

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