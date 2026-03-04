Apple официально представила MacBook Neo: что известно о самом доступном ноутбуке

Американский техногигант Apple официально представил ноутбук MacBook Neo на полях спецмероприятия в Нью-Йорке. Новинка имеет нетипичную "начинку", и развенчала слухи о работе на бюджетным аппаратом.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы компании. Ноутбук стоит 599 долларов, что делает его самым дешевым устройством своей линейки.

Характеристики MacBook Neo

В Apple пишут, что главной особенностью ноутбука стал переход на процессоры A-серии, который ранее использовали для смартфонов iPhone. В аппарате установлен процессор A18 Pro. Решение интегрировать "начинку" мобильных гаджетов, позволило не только снизить себестоимость аппарата, но и обеспечить высокую энергоэффективность в таком корпусе.

MacBook Neo получил 12,9-дюймовый экран без фирменной "челки". Камера, вероятно, спрятана в рамку, из-за чего устройство является чрезвычайно портативным, который может подойти молодежной аудитории и студентам. Корпус предлагается в четырех цветах: серебристом, индиго, румяном и цитрусовом. В то же время цена аппарата составляет 600 долларов (26278 грн).

Реакция СМИ

На спецмероприятии побывали и журналисты. Как информирует 9to5mac, без зарядки аккумулятор устройства обеспечивает 16 часов автономности, с двумя портами USB-C. Зарядки MagSafe устройство не имеет, разъем для наушников находится на левой стороне портов, ближе к передней панели. Также там с обеих сторон есть два слота для динамиков.

Новый MacBook имеет 256 ГБ памяти, без Touch ID на клавиатуре, имеет 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает один внешний дисплей. За 699 долларов объем памяти удваивается до 512 ГБ вместе с Touch ID. Цена для учебных заведений стартует от 499 долларов.

