Apple готовится представить складной iPhone: что о нем известно

Корпорация Apple готовится провести масштабную презентацию новых продуктов, среди которых ключевое место займет ее первый в истории складной смартфон. Презентация станет не только площадкой для демонстрации новых разработок, но и первым официальным мероприятием под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

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Ожидается, что новое устройство призвано восстановить репутацию бренда как главного инноватора рынка и сформировать новый сегмент премиальных гаджетов. Как стало известно изданию Bloomberg, помимо гибкого смартфона, компания раскроет подробности об обновлении линеек iPhone 18 Pro, Apple Watch и наушников AirPods.

iPhone Duo: технологические особенности и ценовая политика

Гибкий смартфон от Apple, получивший название iPhone Duo, выходит на рынок с базовой стоимостью от 2 000 долларов за версию на 256 Гб (88 864 грн), тогда как модификации с большим объемом памяти будут стоить до 3 000 долларов (133 300 грн). Высокая цена обусловлена сложностью производства и дефицитом оперативной памяти, однако разработчикам удалось существенно уменьшить складку на экране и повысить прочность конструкции.

Среди ключевых характеристик устройства:

фирменный чип A20 Pro и новый внутренний модем C2.

Широкоформатный дисплей, оптимизированный для просмотра видео, возможность параллельного запуска приложений и поддержка оптимизированного многозадачного режима.

Двойная основная камера на 48 Мп и 12-мегапиксельный модуль для видеозвонков.

Магнитный шарнирный механизм и поддержка стилуса Apple Pencil.

Начало продаж гибкого устройства в белом и темно-синем цветах запланировано на октябрь.

Bloomberg стало известно, что флагманские модели iPhone 18 Pro и Pro Max сохранят классический корпус, однако получат новый оттенок – бордово-красный вместо оранжевого. Основной акцент в разработке сделан на фотографические возможности: более крупная модель получит механическую диафрагму для лучшего контроля глубины резкости и улучшенной съемки при слабом освещении.

Кроме того, смартфоны будут оснащены чипом A20 Pro, усовершенствованной испарительной камерой для предотвращения перегрева и уменьшенным элементом Dynamic Island, что теперь позволит отслеживать до трёх активных процессов одновременно. Обычные модели iPhone 18 ожидаются только в следующем году.

OBOZ.UA ранее сообщал, что складной iPhone будет иметь экран, сопоставимый по размеру с iPad mini.

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