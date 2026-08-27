Apple выпустит долгожданный складной iPhone: названа дата презентации

9 сентября Apple проведет презентацию новой линейки iPhone, в ходе которой, как ожидается, представит свой первый складной смартфон. Устройство может стать одним из ключевых продуктов, который поможет компании увеличить доходы.

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Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что складной iPhone будет иметь экран, сопоставимый по размеру с iPad mini, а его выход станет важным событием для Apple на рынке смартфонов.

Что известно о складном iPhone

Аналитики считают, что дорогой складной смартфон может стать одним из главных факторов роста доходов Apple. По прогнозу исследовательской компании IDC, к 2027 году компания может реализовать более 17 млн таких iPhone.

В настоящее время рынок складных смартфонов возглавляет Samsung Electronics, однако Apple своим выходом на рынок может существенно усилить конкуренцию в этом сегменте. IDC прогнозирует, что мировые поставки складных смартфонов в этом году вырастут на 12,6 %, тогда как общие поставки смартфонов могут сократиться на рекордные 16,7 %.

Новый руководитель Apple

Сентябрьская презентация станет первым крупным мероприятием Apple для будущего генерального директора Джона Тернуса. Он возглавит компанию 1 сентября, после чего Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя.

Назначение Тернуса, о котором Apple объявила в апреле, рассматривается как сигнал о стремлении компании и в дальнейшем делать ставку на свои сильные стороны в производстве устройств.

В то же время Apple сталкивается с проблемами в цепочках поставок из-за дефицита чипов памяти и накопителей. Компания ужеповысила цены на некоторые модели Mac и iPad, чтобы компенсировать рост затрат.

Напомним, в сети появились изображения, на которых показан дизайн будущего складного смартфона Apple — iPhone Fold или iPhone Ultra. Ожидается, что это будет премиальная модель стоимостью от $2000, а в разложенном виде ее экран будет иметь размер, достаточный для замены компактного планшета.

Как писал OBOZ.UA, презентация iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max может состояться уже в первой половине сентября 2026 года, а в продажу новые смартфоны, вероятно, поступят к концу месяца. Ожидается, что внешне устройства останутся похожими на модели предыдущего поколения, однако получат уменьшенный Dynamic Island, камеру с переменной диафрагмой и новый чип A20 Pro.

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