Apple готовит самое масштабное обновление iPhone в истории: известны детали

Компанию Apple часто критикуют за то, что она ежегодно лишь минимально обновляет модели iPhone и при этом выставляет за них высокий ценник. Поэтому, по новым данным, производитель решил провести действительно масштабное обновление своих смартфонов.

Как пишет издание 9to5mac, информация об этом содержится в отчете журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который специализируется на инсайдах Apple. В частности, совсем скоро может появиться долгожданный складной iPhone, а также в отчете говорится об амбициозной модели к 20-летию продукта, которая получит действительно безрамочный дизайн "от края до края".

В подробном профиле руководителя отдела аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса, которого считают главным кандидатом на должность следующего гендиректора после Тима Кука, Гурман отметил, что именно Тернус курирует эти революционные изменения. В его планы входит запуск складной модели уже в этом году и версия с экраном на всю переднюю панель, которая может появиться в 2027 году – как раз к юбилею устройства. Ожидается, что Apple покажет свой первый складной смартфон в сентябре, тогда как юбилейная модель должна дебютировать еще через 12 месяцев.

Поскольку материал Гурмана сосредоточен в первую очередь на личности Тернуса, технических подробностей самих устройств в нем немного. Тем временем в сети уже ходит немало слухов о новинках.

Так, по данным утечек, складной iPhone, по аналогии с Samsung Galaxy Z Fold 7, будет открываться как книжка, давая пользователю доступ к большому экрану для видео, игр и многозадачности. Ожидается, что операционная система iOS 27 будет специально оптимизирована под такой формат, что позволит работать с несколькими приложениями одновременно.

Согласно предварительным отчетам, девайс оснастят внутренним дисплеем на 7,7 дюйма и внешним на 5,3 дюйма. Сначала ходили слухи, что экран в нем будет совсем без складки, однако позже появилась информация, что Apple использует технологию, которая лишь минимизирует ее, но не убирает полностью. Аналитик цепочки поставок Мин-Чи Куо прогнозирует, что складной аппарат получит две основные камеры, одну фронтальную и кнопку питания с Touch ID вместо Face ID.

Что же касается юбилейного iPhone к 20-летию смартфона Apple, то ранние утечки указывают на бесшовный дизайн с изогнутым стеклянным корпусом и дисплеем без вырезов. Чтобы достичь такого эффекта, фронтальную камеру планируют разместить непосредственно под экраном.

Пока остается открытым вопрос, успеет ли Apple воплотить такой сложный концепт до следующего года, но если это произойдет, линейку iPhone ждут два действительно грандиозных года.

