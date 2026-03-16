iOS 27: какое обновление придет на смену стеклянному дизайну в iPhone

Apple приближается к анонсу iOS 27, который состоится уже через несколько месяцев на WWDC 2026. Многие ожидания от предыдущей версии iOS 26, в частности полноценное обновление Siri, пришлось отложить. Теперь iOS 27 выглядит как та версия, которая принесет существенные изменения в интерфейс, искусственный интеллект и поддержку нового формфактора устройств.

Обновление обещает баланс между инновациями и стабильностью работы системы, пишет издание MacRumors.

Поддержка складного iPhone (iPhone Fold)Apple готовится представить свой первый складной смартфон осенью 2026 года, вероятно, под названием iPhone Fold. Устройство будет иметь экран около 5,5 дюйма в сложенном состоянии и разворачиваться до 7,8 дюйма, приближаясь по пропорциям к iPad (соотношение 4:3).

В развернутом виде система позволит запускать две программы рядом, подобно многозадачности на iPad. Многие встроенные приложения получат боковые панели, а разработчики получат специальные инструменты для адаптации интерфейсов под больший экран. При этом в сложенном состоянии интерфейс останется классическим, знакомым по текущим моделям iPhone.

Эволюция Siri и Apple Intelligence

Разработка значительно улучшенной Siri с элементами Apple Intelligence затянулась, поэтому часть функций, вероятно, появится именно в iOS 27. Ожидается, что Siri станет полноценным чат-ботом, подобным современным моделям типа ChatGPT или Gemini, с возможностью длительных разговоров, поиска в интернете и анализа файлов.

Интеграция будет системной, а не отдельной программой — активация голосом или кнопкой, с историей чата и глубоким доступом к данным устройства.

Apple также сотрудничает с Google, используя элементы Gemini для отдельных возможностей чат-бота. Среди ключевых улучшений:

Личный контекст — Siri будет запоминать детали из писем, сообщений, фото и файлов, позволяя спрашивать "покажи рецепт от Эрика" или "где мой паспорт".

— Siri будет запоминать детали из писем, сообщений, фото и файлов, позволяя спрашивать "покажи рецепт от Эрика" или "где мой паспорт". Осознание экрана — помощник будет видеть содержимое дисплея и выполнять действия (добавить адрес из сообщения в контакт, отправить фото).

— помощник будет видеть содержимое дисплея и выполнять действия (добавить адрес из сообщения в контакт, отправить фото). Глубокая работа с приложениями — перемещение файлов между программами, редактирование фото с последующей отправкой, создание маршрутов и обмен ETA.

Дополнительно Siri может получить генерацию изображений на базе Image Playground и функцию обобщения веб-поиска.

Дизайн и производительность

После появления "жидкого стекла" (liquid glass) в iOS 26, новая версия принесет дальнейшие усовершенствования этого стиля — вероятно более выразительные и масштабные изменения визуального оформления. Отдельно слухи упоминают возможный редизайн интерфейса Siri — потенциально более анимированный и динамичный, подобный элементам macOS.iOS 27 также будет иметь акцент на "Снежном барсе" — очистки кода, удаление устаревших компонентов, переписывание частей системы для высшей скорости и энергоэффективности. Это должно дать заметное улучшение автономности и общей стабильности.

Другие запланированные нововведения

Ожидается обновленное приложение Календарь с интеграцией искусственного интеллекта для более разумного планирования.

Отдельные функции здоровья и wellness (ранее планировались для сервиса Health+) могут появиться частично.

Также ведутся работы над расширением спутниковых возможностей — от Apple Maps через спутник до API для сторонних приложений, хотя полное внедрение может растянуться на 2027 год.

Apple представит новый фреймворк Core AI для разработчиков, который заменит Core ML и облегчит интеграцию моделей искусственного интеллекта в сторонние приложения.

Когда ждать нововведения

Традиционно Apple покажет iOS 27 на WWDC в июне 2026 года, а финальный релиз состоится в сентябре вместе с новыми iPhone, включая модель Fold. Некоторые функции, особенно связанные с аппаратным обеспечением складного устройства, могут раскрыться лишь ближе к старту продаж.

