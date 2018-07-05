Украинцы увидят самое длинное в XXI веке лунное затмение: названа дата

В Украине в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в XXI веке.

Фаза полного затмения продлится 1 час и 43 минуты. Частичное можно будет наблюдать в небе на протяжении трех часов и 55 минут, передает EarthSky.

По сообщениям астрономов, затмение начнется в 21:24 по киевскому времени. В 22:30 луна полностью войдет в тень Земли и станет красной. Пик затмения произойдет в 23:22, а в 00:13 оно завершится.

Это будет "самое маленькое" полнолуние (поскольку луна будет находиться в самой отдаленной точке по отношению к Земле) и самое длинное затмение, поскольку через маленький размер она будет дольше проходить через тень Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам астрологов, в июле 2018 года и новолуние, и полнолуние совпадают с затмениями.