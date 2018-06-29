Фазы Луны в июле 2018 года: когда полнолуние и новолуние

В июле 2018 года и новолуние, и полнолуние совпадают с затмениями; одно из них будет крайне благоприятным, второе – фатальным.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

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По его словам, основные фазы луны в июле 2018 года будут происходить в такие даты:

Третья четверть – 6 июля в 10:49

Новолуние - 13 июля в 06:01

Первая четверть – 19 июля в 22:52

Полнолуние – 27 июля в 23:21.

Астролог подчеркнул: все эти 4 дня являются критическими. Желательно перенести на другое время принятие судьбоносных решений и большие покупки.

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По словам Влада Росса, во время первой четверти Луна будет в Весах. "Для этого знака Зодиака и для противоположного – Овна – могут возникать сложные трансформирующие ситуации. Это время, когда могут притягиваться кармические партнеры и кармические ситуации – для всех знаков Зодиака, но для этих двух - в большей степени. Кроме того, рекомендую им уделять больше внимания здоровью", - сказал он.

Третья четверть также будет связана с этими двумя знаками, - продолжил астролог. "Луна в Овне, противоположный знак – Весы. Для этих знаков, а также для Козерога и Рака будет сложный период. Для них создается наибольшая опасность в поездках и в перемещениях на большие расстояния. Могут возникать непростые ситуации в дороге", - предупредил Влад Росс.

Новолуние в этом месяце совпадет с солнечным затмением (13 июля). По словам астролога, это затмение будет "позитивным кармическим" - "могут притягиваться кармические люди, то есть те, с кем вам суждено встретиться", - пояснил он.

В то же время полнолуние (27 июля) совпадет с "кровавым" лунным затмением, уникальным астрономическим событием XXI века. "Заложенное в это время может продолжаться на протяжении 20 лет", - сказал Влад Росс. "Оно не сулит ничего хорошего, но самым разрушительным это затмение может стать в гороскопе России", - предупредил он.

Более подробную информацию о двух затмениях июля 2018 года скоро читайте на OBOZREVATEL.

Напомним, ранее Влад Росс озвучил астрологический прогноз на июль2018 года, а также назвал даты самой опасной неделилета.