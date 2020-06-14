Пять мифов о воде и ее свойствах: самые популярные заблуждения

О воде говорят много, особенно о необходимости пить достаточное ее количество. Однако при этом довольно распространены разные заблуждения, касающиеся свойств воды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, каким мифам о воде не стоит верить.

Норма выпитой воды

Мнение о том, что человеку необходимо выпивать 2,5 литра воды в день, довольно неоднозначно. Так, в действительности нет четкой нормы, которую можно применить ко всем. Норма выпитой ежедневно жидкости индивидуальна, а самым верным признаком того, что организму требуется вода, является жажда.

Мифы о воде Иллюстративное фото / Pixabay

Отеки из-за воды

Еще один миф о воде связан с утверждением, согласно которому из-за выпитой на ночь жидкости могут появиться отеки. Однако это касается лишь людей с тяжелыми нарушениями: в остальных случаях отеки связаны с употреблением соли или продуктов, которые задерживают жидкость.

Сколько воды в человеке

Одно из самых популярных утверждений о воде гласит, что человек на 70% состоит из воды. Однако оно тоже не совсем соответствует действительности. Так, этот показатель характерен для людей молодого и среднего возраста, однако в пожилом возрасте он падает до 50%.

Есть ли у воды целебные свойства

Обычная вода не имеет никаких целебных свойств и способна спасти разве что от жажды и обезвоживания. Никаких научных подтверждений того, что вода может лечить, на данный момент нет.

Однако растворенные в воде соли действительно могут иметь тот или иной эффект, к примеру, насыщать организм кальцием или калием.

Полезна ли вода с лимоном

Польза воды с лимоном также очень переоценена. В такой воде, как отмечают специалисты, ничтожное количество витаминов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Земле было найдено место с самым чистым воздухом.

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