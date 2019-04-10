"Время исчерпано": Владимир Кличко записал последнее обращение к украинцам

Прославленный украинский боксер Владимир Кличко поставил точку в теме с анализами Петра Порошенко и Владимира Зеленского, поблагодарив украинцев за терпение.

"Время сдачи допинг-контроля кандидатами в президенты Украины исчерпано. Один из кандидатов пришел и сдал - второй из кандидатов (кто изначально проявил такую замечательную инициативу) к сожалению отказался. Это его право. Мы с нетерпением будет ждать результатов анализов того кандидата, кто это сделал. Я хочу поблагодарить VADA за возможность сдачи допинг-тестов здесь, в Украине. Я выполнил свой гражданский долг и вам спасибо за ваше терпение", - заявил Кличко-младший в своем видеообращении.

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