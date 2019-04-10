"Время исчерпано": Владимир Кличко записал последнее обращение к украинцам

Прославленный украинский боксер Владимир Кличко поставил точку в теме с анализами Петра Порошенко и Владимира Зеленского, поблагодарив украинцев за терпение.
"Время сдачи допинг-контроля кандидатами в президенты Украины исчерпано. Один из кандидатов пришел и сдал - второй из кандидатов (кто изначально проявил такую замечательную инициативу) к сожалению отказался. Это его право. Мы с нетерпением будет ждать результатов анализов того кандидата, кто это сделал. Я хочу поблагодарить VADA за возможность сдачи допинг-тестов здесь, в Украине. Я выполнил свой гражданский долг и вам спасибо за ваше терпение", - заявил Кличко-младший в своем видеообращении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
8 апреля Владимир Кличко вновь призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройти независимое тестирование в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
Петр Порошенко в среду, 10 апреля, прибыл в НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы представителям VADA, которые приехали в Киев.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не явился для сдачи повторных анализов на НСК "Олимпийский", ранее отказавшись от них.
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