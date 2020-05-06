"Ювентус" - "Лион": названа точная дата 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА намерен провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Лионом" 8 августа при условии соблюдения всех санитарных норм, сообщает RMC Sport.

Ювентус - Лион

Первый матч ПСЖ в 1/4 финала турнира может пройти 10, 11 или 12 августа.

Об этих планах УЕФА сообщил на собрании с главами европейских клубов, напомнив, что национальные чемпионаты должны быть завершены до конца июля, чтобы можно было успеть доиграть еврокубки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля в первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" (1:0). Французский ПСЖ при пустых трибунах в Париже смог обыграть "Боруссию" и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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