Денис Попов ловит мяч во время атаки Андрея Мостового на матче "Сочи" - "Ростов" в 23-м туре РПЛ

Разгромная победа футбольного клуба "Сочи", над выступающим молодежным составом ФК "Ростовом", вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Матч 23-го тура чемпионата России в Премьер-лиге завершился со счетом 10:1.

Фанаты единогласно назвали такую ситуацию позором для "Сочи" и всего российского первенства.

"Это самая позорная победа в истории РПЛ", "Они ещё и праздновали эти голы, клоуны", "Даже рассматривая ситуацию со стороны турнирных задач – ну забейте вы 3-4 мяча, да и сидите отдыхайте. Зачем 10? Эту команду презирает вся страна", – пишут юзеры.

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

В сети раскритиковали победу "Сочи" над "Ростовом", назвав ситуацию позором sports.ru

Известный обозреватель "Новой газеты" Владимир Мозговой присоединился к мнению интернета.

"Рестарт на олимпийском стадионе "Фишт" войдет в историю российского футбола как пошлое и позорное явление в исполнении людей, которым неведомы не то что принципы фэйр-плей, а вообще элементарные представления о морали. Избивать маленьких – удел персонажей, которых лучше держать от детей подальше", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, эта победа стала самой крупной в истории чемпионата России в РПЛ.