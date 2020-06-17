В клубе РПЛ вспышка коронавируса: матчи отменены

В "Ростове" вспышка коронавируса: два матча отменены

Матч российской Премьер-лиги "Сочи" – "Ростов" отменен из-за вспышки коронавируса в ростовской команде. Скорее всего не состоится и игра "Ростова" с "Арсеналом".

Вирус был обнаружен у шестерых игроков команды. Все они были изолированы.

"В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, львовские "Карпаты" объявили о выходе с карантина и начали подготовку к матчу украинской Премьер-лиги против "Олимпика", несмотря на наличие больных коронавирусом в команде.