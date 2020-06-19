В РПЛ хотят провести матч, несмотря на вспышку коронавируса в одной из команд

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и его помощник

ФК "Сочи" объявил о том, что домашний матч команды в 23-м туре российской Премьер-лиги против "Ростова" состоится сегодня, 19 июня, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей.

"Спустя 95 дней сочный футбол вернется! Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится!" – написано на официальном сайте хозяев поля.

Отметим, что на поединке будут присутствовать зрители.

Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у шестерых футболистов "Ростова", в связи с чем команда отправилась на двухнедельный карантин и просила перенести матч против "Сочи", однако соперник выступил за проведение поединка в запланированное время.

Хозяева ведут борьбу за выживание, оторвавшись от зоны вылета на два очка после 22 туров, а гости занимают четвертое место, находясь в зоне Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, львовские "Карпаты" прервали карантин, несмотря на наличие больных коронавирусом в команде.