УЕФА наказал "Динамо" за отсутствие масок у болельщиков на матче в Киеве

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Болельщики Динамо Киев

Киевское "Динамо" было оштрафовано Европейским футбольным союзом (УЕФА) на 5000 евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками, которые присутствовали на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Уточняется, что у зрителей на трибунах столичного НСК "Олимпийский" отсутствовали маски. Кроме того, было нарушено социальное дистанцирование.

Также "Динамо" на 14 тысяч евро оштрафовали за заблокированные проходы на стадионе. Общий штраф в 19 000 евро столичная команда должна будет оплатить в течение 90 дней.

Наказание "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА наказал главного тренера донецкого "Шахтера" Луиша Каштру одним матчем дисквалификации за задержку начала игры 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера".

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