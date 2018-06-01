Стал известен главный фаворит на замену Зидану в "Реале"

Мадридский "Реал" находится в поисках нового главного тренера после шоковой новости об уходе Зинедина Зидана.
По мнению авторитетного издания The Sun "сливочные" определили фаваритом на работу на "Бернабеу" главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
50-летний Клопп поднялся в топ списка желанных наставников Мадрида после того, как "мерсисайдцы" вышли в финал Лиги чемпионов.
Юрген Клопп
Главный тренер "Ливерпуля"
Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что у немецкого наставника есть серьезные личностные качества и сильный характер, необходимый для удовлетворения требований крупнейшего клуба в мире.
Напомним, Юрген Клопп пришел в "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В настоящее время тренер зарабатывает 140 000 фунтов стерлингов в неделю, но "Реал" готов предложить ему сделку стоимостью в 10 миллионов фунтов в год. Действующий контракт Клоппа рассчитан еще на четыре года.
Босс "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, которым долго восхищался Перес, также находится в поле зрения испанского гранда.
Маурисио Почеттино
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспурт"
Как сообщал OBOZREVATEL, Зидан рассказал об истинных причинах ухода из "Реала".