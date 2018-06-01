УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Стал известен главный фаворит на замену Зидану в "Реале"

787Читать новость на украинском

Мадридский "Реал" находится в поисках нового главного тренера после шоковой новости об уходе Зинедина Зидана.

По мнению авторитетного издания The Sun "сливочные" определили фаваритом на работу на "Бернабеу" главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Новости
Поступок Зидана загнал президента "Реала" в тупик

50-летний Клопп поднялся в топ списка желанных наставников Мадрида после того, как "мерсисайдцы" вышли в финал Лиги чемпионов.

Юрген Клопп

Главный тренер "Ливерпуля"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что у немецкого наставника есть серьезные личностные качества и сильный характер, необходимый для удовлетворения требований крупнейшего клуба в мире.

Напомним, Юрген Клопп пришел в "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В настоящее время тренер зарабатывает 140 000 фунтов стерлингов в неделю, но "Реал" готов предложить ему сделку стоимостью в 10 миллионов фунтов в год. Действующий контракт Клоппа рассчитан еще на четыре года.

Босс "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, которым долго восхищался Перес, также находится в поле зрения испанского гранда.

Маурисио Почеттино

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспурт"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зидан рассказал об истинных причинах ухода из "Реала".

Персоны
Зинедин ЗиданЮрген КлоппМаурисио Почеттино
Место
ИспанияМадрид
Объекты
Реал МадридФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги