Стал известен главный фаворит на замену Зидану в "Реале"

Мадридский "Реал" находится в поисках нового главного тренера после шоковой новости об уходе Зинедина Зидана.

По мнению авторитетного издания The Sun "сливочные" определили фаваритом на работу на "Бернабеу" главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

50-летний Клопп поднялся в топ списка желанных наставников Мадрида после того, как "мерсисайдцы" вышли в финал Лиги чемпионов.

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля"

Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что у немецкого наставника есть серьезные личностные качества и сильный характер, необходимый для удовлетворения требований крупнейшего клуба в мире.

Напомним, Юрген Клопп пришел в "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В настоящее время тренер зарабатывает 140 000 фунтов стерлингов в неделю, но "Реал" готов предложить ему сделку стоимостью в 10 миллионов фунтов в год. Действующий контракт Клоппа рассчитан еще на четыре года.

Босс "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, которым долго восхищался Перес, также находится в поле зрения испанского гранда.

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэм Хотспурт"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зидан рассказал об истинных причинах ухода из "Реала".