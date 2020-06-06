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6 июня • обновлено в 15:36
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Шевченко назвал футболиста, от которого "никогда не будет отказываться сборная"

  • 28 ноября 2019 года после выездного матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" форвард "Динамо" Артем Беседин сдал положительный тест на допинг

  • В крови игрока нашли запрещенный препарат фонтурацетам, который попал в организм случайно, потому что была перепутана таблетка

  • 25 февраля УЕФА вынес вердикт футболисту

1.9т
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что форвард "Динамо" Артем Беседин является тем футболистом, который однозначно может усилить национальную команду.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

По мнению наставника, Артема из обоймы сборной никто не вычеркивал и нужно дождаться, когда пройдет дисквалификация.

"Он должен набрать форму, тренироваться, завоевать место в составе своего клуба. От такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы", – цитирует Шевченко tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беседин впервые прокомментировал допинговый скандал и рассказал об "очень большой трудности" в киевском клубе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Артем Беседин Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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