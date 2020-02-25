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25 февраля • обновлено в 16:36
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Беседин получил наказание от УЕФА за допинг

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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год из-за проваленного допинг-теста после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме".

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, такой срок объясняется тем, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба, приняв решение, что в действиях футболиста нет существенной вины. Поскольку Беседин был отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, дисквалификация футболиста начала действовать именно с этой даты.

Стоит отметить, что рассмотрение дела проводилось по ускоренной процедуре в Апелляционном органе УЕФА без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по просьбе самого футболиста.

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Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
УЕФА
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