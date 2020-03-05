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5 марта • обновлено в 17:46
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Допинг-скандал Беседина: стало известно, какой препарат нашли в организме футболиста

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В допинг-пробе нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина нашли запрещенный препарат под названием фонтурацетам, который является стимулятором мозговой активности.

"Фонтурацетам – это стимулятор, увеличивающий мозговую активность, общую психическую энергию. При небольших дозах он увеличивает психическую активность и память", – заявил в эксклюзивном интервью телеканалам "Футбол" координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко.

Артем Беседин

Артем Беседин

УНИАН

Он также рассказал, что препарат попал в организм Беседина случайно, по ошибке клубного врача.

"Этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли, доктор вручил футболисту этот препарат. У него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, и он просто перепутал блистеры", – объяснил Бецко.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о проваленном допинг-тесте Артема Беседина стало известно 20 декабря 2019 года. 25 февраля УЕФА вынес вердикт футболисту, в результате которого он не сможет принять участие в Евро-2020.

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Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Теги
УЕФА ФК Динамо Киев
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