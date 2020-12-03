Полный провал "Зенита": результаты Лиги чемпионов 2 декабря

Матчами в квартетах E. F, G и H завершился 5-й тур Лиги чемпионов. 16 команд в 4 группах провели очередные поединки в самом престижном футбольном клубном турнире Европы.

Среди результатов стоит отметить разгромное поражение "Зенита" от бельгийского "Брюгге" (0:3), который гарантировано не поднимется выше 4-го места в группе F и покинет еврокубки после 6-го тура.

"Краснодар" Россия – "Ренн" Франция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 71 Берг.

Краснодар – Сафонов, Мартынович, Смольников, Рамирес, Панталеао, Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65), Берг (Ари, 90).

Ренн – Сален, Да Сильва, Траоре, Трюффер, Ньямси, Бурижо (Гбоо, 73), Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку, Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Нзонзи (22), Рамирес (23), Вандерсон (28), Леа Силики (53).

"Севилья" Испания – "Челси" Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы: 0:1 – 8 Жиру, 0:2 – 54 Жиру, 0:3 – 74 Жиру, 0:4 – 83, пенальти Жиру.

Севилья – Пастор, Серджи Гомес, Навас (Кунде, 59), Диего Карлос, Рекик, Оскар Родригес (Жордан, 60), Гудель, Васкес (Мунир, 66), Ракитич (Оливер Торрес, 75), Идрисси (Окампос, 60), Эн-Несири.

Челси – Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Эмерсон, Пулишич (Маунт, 67), Ковачич (Зиеш, 67), Хавертц (Канте, 67), Жоржиньо (Гилмор, 85), Хадсон-Одои, Жиру (Вернер, 84).

Предупреждения: Гудель (15), Ковачич (37), Идрисси (42), Пулишич (43), Серджи Гомес (82), Маунт (90), Зиеш (90), Жордан (90).

"Брюгге" Бельгия – "Зенит" Россия 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 33 де Кетеларе, 2:0 – 58, пенальти Ванакен, 3:0 – 73 Ланг.

Брюгге – Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата (ван ден Кейбус, 90), Ванакен (Соболь, 87), Баланта, де Кетеларе, Вормер (Схрейверс, 88), Ланг (Окереке, 88), Деннис.

Зенит – Кержаков, Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Прохин, Ерохин (Мостовой, 46), Сутормин, Барриос, Кузяев (Мусаев, 65), Малком (Шамкин, 75), Азмун, Дриусси (Оздоев, 46).

Предупреждения: Сутормин (66), Прохин (89).

"Боруссия" Д Германия – "Лацио" Италия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 44 Геррейру, 1:1 – 67, пенальти Иммобиле.

Боруссия Д – Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пишчек, Морей, Азар (Брандт, 76), Беллингем (Витцель, 88), Рейна, Дилэйни, Ройс (Санчо, 76), Геррейру (Шульц, 62).

Лацио – Рейна, Ачерби, Габаррон, Худт, Марушич, Лейва (Акпа-Акпро, 70), Милинкович-Савич (Кайседо, 80), Луис Альберто (Эскаланте, 80), Фарес (Лаццари, 70), Корреа (Перейра, 70), Иммобиле.

"Ювентус" Италия – "Динамо" Киев Украина 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 21 Кьеза, 2:0 – 57 Роналду, 3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.

Динамо Киев – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваев, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.

Предупреждения: Бентанкур (10), Забарный (27), Шапаренко (81).

"Ференцварош" Венгрия – "Барселона" Испания 0:3 (0:3, 0:0)

Голы: 0:1 – 14 Гризманн, 0:2 – 20 Брэйтуэйт, 0:3 – 28, пенальти Дембеле.

Ференцварош – Дибус, Хайстер (Ловренчич, 64), Блажич, Двали, Ботка, Узуни (Батурина, 71), Сомалиа (Харатин, 81), Изаэл, Шигер (Лаидуни, 64), Нген (Мак, 71), Фримпонг.

Барселона – Нето, Дест, Мингеса, Альба (Фирпо, 46), Лангле (Аленья, 65), Бускетс (де Йонг, 46), Пьянич, Тринкау, Дембеле, Брэйтуэйт (де ла Фуэнте, 80), Гризманн (Пуч, 65).

Предупреждения: Шигер (28), Бускетс (30), Гризманн (53), Тринкау (70).

"Истанбул" Турция – "РБ Лейпциг" Германия 3:4 (1:2, 2:2)

Голы: 0:1 – 26 Поульсен, 0:2 – 43 Мукиеле, 1:2 – 45 Кахведжи, 1:3 – 66 Ольмо, 2:3 – 72 Кахведжи, 3:3 – 85 Кахведжи, 3:4 – 90 Серлот.

Истанбул – Гюнок, Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл, Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи, Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).

РБ Лейпциг – Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате, Айдара (Орбан, 90), Ольмо (Клюйверт, 87), Кампль (Адамс, 46), Забитцер, Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.

Предупреждения: Шкртел (38), Упамекано (53), Тюрюч (57), Ольмо (67), Текдемир (78), Рафаэл (89).

"Манчестер Юнайтед" Англия – ПСЖ Франция 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 6 Неймар, 1:1 – 32 Рэшфорд, 1:2 – 69 Маркиньос, 1:3 – 90 Неймар.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака (Игало, 90), Линделеф, Теллес, Магуайр, Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш, Кавани (ван де Бек, 79), Марсьяль (Гринвуд, 79), Рэшфорд (Погба, 74).

ПСЖ – Навас, Флоренци (Керер, 78), Маркиньос, Диалло (Гуйе, 90), Кимпембе, Данилу Перейра, Паредес (Эррера, 65), Верратти (Рафинья, 78), Неймар, Кин (Баккер, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Фред (23), Паредес (38), Верратти (59).

Удаление: Фред (70).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" сотворил грандиозную сенсацию в Лиге чемпионов, обыграв дома мадридский "Реал" (0:2).