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17 апреля • обновлено в 13:49
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Пойти на понижение: "Тоттенхэм" обратился к бывшему тренеру с неожиданной просьбой

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Руководство "Тоттенхэма" попросило бывшего тренера команды Маурисио Почеттино пойти на уменьшение своей зарплаты, которая составляет около 10 миллионов евро в год, из-за коронавируса.

Как сообщает издание DailyMail, одним из условий увольнения аргентинского специалиста было то, что клуб продолжит выплачивать ему оклад, пока он не найдет себе новое место работы. Несмотря на интерес к Почеттино со стороны европейских грандов в лице "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реала", он продолжает отдыхать от футбола, что ставит "Тоттенхэм" в непростое финансовое положение в условиях пандемии.

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино

24 Канал

Стоит отметить, что руководство готовится к таким же переговорам и с помощниками аргентинца, которые тоже получают регулярные выплаты от команды.

Напомним, что в 2019 году Почеттино вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, но был уволен в ноябре из-за неудовлетворительных результатов в сезоне 2019/20.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько потеряют команды из топ-5 чемпионатов Европы, если пандемия коронавируса не позволит им закончить нынешний сезон.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Маурисио Почеттино
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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