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15 апреля • обновлено в 19:16
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Лекарства от коронавируса: спортивный журналист рассказал, чем его вылечили в Италии

1.4т
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Российский журналист Георгий Кудинов рассказал, как проходил лечение от коронавируса в итальянской клинике.

Георгий Кудинов лечился в Италии

Георгий Кудинов лечился в Италии

"Поздним вечером в воскресенье поставили диагноз в приемном покое, около полуночи подняли в палату. Утром понедельника со мной уже беседовали доктора инфекционного отделения, а вечером того же дня начали лечение. Прописали четыре таблетки. Две из них эффективны против ВИЧ-инфекции — это дарунавир и ритонавир, их принимал по вечерам. Еще одна — это плаквенил. Раньше это средство использовали для борьбы с малярией, а сейчас его активно применяют, в частности, против красной волчанки. Его пил два раза в день. Предназначение четвертого лекарства, честно говоря, не помню. Плюс были еще сироп от кашля и пробиотик", - цитирует Кудинова "СЭ".

По словам россиянина антибиотик ему не прописывали.

"Если бы у меня сохранялась высокая температура, то давали бы еще и антибиотик. Но жар, державшийся до этого десять дней, ушел в одночасье именно в тот момент, когда ночью перебирался из приемного покоя в инфекционное отделение", - подытожил Кудинов.

Ранее Кудинов рассказал, что у этой болезни есть много "странностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, больной коронавирусом легендарный футболист Паоло Мальдини отметил главные симптомы болезни.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

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