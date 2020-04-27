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27 апреля • обновлено в 19:39
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Лавров рассказал, как "гранд мирового футбола" просил помощи у России

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Министр внутренних дел России Сергей Лавров сообщил, что один из футбольных топ-клубов Европы якобы не смог получить помощь в РФ во время пандемии коронавируса.

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По словам дипломата, этот клуб, название которого он не раскрыл, не получил разрешение на получение медицинского оборудования в РФ.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

пресс-служба МИД РФ

"Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонд, который занимается благотворительностью и во время пандемии наладил закупки и распространение оборудования и препаратов, которые необходимы для противодействия коронавирусу. И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: "Извините, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать". Когда либерализм проявляется в такого рода вещах, то, наверное, он сам себя дискредитирует лучше, чем любые критики", – цитирует Лаврова "Евроспорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, гранд мирового футбола мадридский "Реал" из-за карантина во время пандемии коронавируса принял радикальное решение по вратарю сборной Украины Андрею Лунину.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Сергей Лавров
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Михайлов Михаил
Михайлов Михаил
Пистец все просят у лаптей помощи!
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Юг Руси
Юг Руси
О, Лавров в воздухе переобулся, уже министр внутренних дел! Или это Обсос его туда перевёл? ))))
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Пузій Федір
Пузій Федір
Разом з ним допомоги запросило лєгєнда бокса із симферополя - усек.
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Спорт Футбол

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