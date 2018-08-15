"Флаг Украины – недопустимо!" Матч Лиги чемпионов разозлил росСМИ

Патриотичный поступок защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди, который продемонстрировал российским болельщикам щитки с украинским флагом на матче Лиги чемпионов, вызвал настоящую истерику в росСМИ.

Фото: Дарья Исаева, СЭ

Так, одно из ведущих изданий РФ "Спорт-Экспресс" разразилось статьей под названием "Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать!". Автор назвал подобные действия футболиста сборной Украины политической акцией и провокацией.

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"Надеюсь, делегат встречи указал факт демонстрации украинского флага в протоколе. Что делать, если нет? Заводить дело по публикациям в СМИ. Если УЕФА проигнорирует жест Хачериди – это будет, по меньшей мере, странно", – пишет журналист.

В свою очередь портал SportBox также назвал поступок Евгения провокацией. Правда, объяснить, в чем именно она заключается, журналисты издания не удосужились.

Напомним, Евгений Хачериди начал матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Спартаком" со скамейки запасных. Наш соотечественник появился на поле на 64-й минуте игры и помог греческой команде отстоять нужный для прохода дальше счет – 0:0.

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