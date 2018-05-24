Таким вы его не видели! "Олимпийский" накануне финала Лиги чемпионов: опубликованы сочные фото

Киевский НСК "Олимпийский" продолжает активную подготовку к финалу Лиги чемпионов, который пройдет на главной арене страны в субботу, 26 мая. В борьбе за трофей сойдутся мадридский "Реал" и "Ливерпуль". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

За три дня до одного из главных событий в своей истории "Олимпийский" практически на 100% готов принять всех футбольных фанатов и участников матча. На стадионе уже провели брендинг конструкций под финальную игру. Символика Лиги чемпионов, мадридского "Реала" и "Ливерпуля" появились внутри чаши арены и на ее фасаде.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться яркими фото столичного стадиона.

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Facebook НСК "Олимпийский"

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда финала Лиги чемпионов Дуа Липа, которая споет на церемонии открытия, устроила шикарную фотосессию на НСК "Олимпийский", чем вызвала восторг у фанатов.