В нескольких областях Украины можно наблюдать полярное сияние. Впечатляющие фото

Вечером 2 мая украинцы в разных частях страны наблюдали северное сияние. В Киевской, Харьковской и Сумской областях небо окрасилось в ярко-розовый цвет.

Пользователи соцсетей начали делиться снимками необычного явления. Его вызвала третья по силе магнитная буря в атмосфере Земли из состоявшихся в 2024 году.

Несмотря на необычайную красоту этого явления, оно оказывает чрезвычайное влияние на метеозависимых людей.

Полярное, или северное, сияние – это быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитное поле планеты к полюсам. Северное сияние в небе Украины обычно наблюдается раз в несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 ноября 2023 года во многих регионах Украины также наблюдалось полярное сияние. Феномен озарил небо над Херсонщиной, Днепропетровщиной, Одесщиной, Киевщиной, Черниговщиной красным цветом.

– В Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и на ресурсе Meteoagent сообщили, что 1 и 2 мая в атмосфере Земли происходит магнитная буря средней силы. Метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия

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