Малооблачно и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 3 мая

В пятницу, 3 мая, в большинстве областей Украины погода будет облачной с приятными прояснениями и комфортной температурой воздуха. Осадков не предполагается.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла.

В этот день ветер будет двигаться преимущественно в северо-восточном направлении с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11, на побережье морей до +14. Днем воздух прогреется до +18...+23.

Теплее всего в этот день будет в Закарпатье и в южных областях Украины, где в дневные часы ожидается до +26.

Холоднее всего будет на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах, где температура воздуха будет +15...+20.

В Киеве и области 3 мая будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +20...+22.

По области в ночные часы столбики термометров будут показывать +6...+11, а днем +18...+23.

В выходные в некоторых областях температура снизится. По прогнозам метеорологов, ожидаются ночные заморозки.

Так, 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях поверхности почвы заморозки 0...-3. Объявлен уровень опасности, желтый.

Вместе с тем, метеорологи предупреждают о пожарной опасности по Украине.

3 мая в большинстве регионов кроме северных, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, на Пасху часть Украины накроют дожди и грозы. Осадки ожидаются в северных областях, на западе, центральной части и Харьковщине.

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