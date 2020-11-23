Два лидера "Динамо" излечились от COVID-19 перед матчем с "Барселоной"

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам после того, как переболел коронавирусов.

По данным "Динамомания", полузащитник, скорее всего, сдал отрицательный тест на COVID-19, что позволило ему возобновить тренировки. Перед матчем Лиги чемпионов с "Барселоной" Виктор был замечен на базе столичного клуба в компании тренера по физподготовке Виталия Кулыбы и капитана Сергея Сидорова.

Сидорчук также сдал отрицательный тест, о чем в социальной сети Instagram сообщила жена футболиста Анна.

На самоизоляции в "Динамо" все еще находятся вратарь Руслан Нещерет, защитники Александр Сирота, Артем Шабанов, Денис Попов, полузащитники Жерсон Родригес, Миккель Дуелунд, Богдан Леднев, Александр Андриевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси не сыграет с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов 24 ноября.