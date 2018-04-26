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Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" имеет наиболее высокие шансы выиграть футбольную Лигу чемпионов. Авторитетная букмекерская контора William Hill опубликовала обновленные котировки на победителя турнира сезона 2017/2018, который определится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский"

Коэффициент на победу в финале королевской команды составляет 2.10. Вторым идет английский "Ливерпуль". Ставки на победу "красных" в самом престижном футбольном клубном турнире континента принимаются с показателем 2.50.

Новости
Бавария - Реал: обзор полуфинальной игры Лиги чемпионов

Болельщики "Баварии" в случае успеха своей команды смогу с каждых условных 100 грн. заработать чистыми 550 гривен. Меньше всего шансов у римской "Ромы".

Напомним, что в первых полуфинальных встречах "Реал" наказал "Баварию", а "Ливерпуль" устроил голевое "изнасилование" "Ромы", забив итальянцам мять мячей.

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Тема
Лига чемпионов
Объекты
ФК БаварияРеал МадридФК ЛиверпульФК Рома
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