Букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" имеет наиболее высокие шансы выиграть футбольную Лигу чемпионов. Авторитетная букмекерская контора William Hill опубликовала обновленные котировки на победителя турнира сезона 2017/2018, который определится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский"

Коэффициент на победу в финале королевской команды составляет 2.10. Вторым идет английский "Ливерпуль". Ставки на победу "красных" в самом престижном футбольном клубном турнире континента принимаются с показателем 2.50.

Болельщики "Баварии" в случае успеха своей команды смогу с каждых условных 100 грн. заработать чистыми 550 гривен. Меньше всего шансов у римской "Ромы".

Напомним, что в первых полуфинальных встречах "Реал" наказал "Баварию", а "Ливерпуль" устроил голевое "изнасилование" "Ромы", забив итальянцам мять мячей.