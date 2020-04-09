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9 апреля • обновлено в 17:17
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"Те, кто хотят, пусть повесятся": Усик резко высказался о декоммунизации в Украине

11.3т
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что не поддерживает декоммунизацию в Украине, поскольку "Советского Союза у нас в стране нет".

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей: им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был", – сказал Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Александр Усик

Александр Усик

Он также дал совет сторонникам декоммунизации, предложив им повеситься, так как они родились в СССР.

"Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, каким образом человек может достичь высоких результатов, и что ему может помешать.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Усик
Тег
Декоммунизация
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Комментарии
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Зименков Андрей
Зименков Андрей
Уважаю!
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1
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Fest Glober
Fest Glober
Якого ти лізеш в декомунізацію, ти яке до комуністів маєш відношення? Вулиці українських міст не повинні називатися прізвищами державників сусідніх держав, або імперій, які ще й до того були ворогами ідеї української держави. Якщо ти настільки тупий, щоб це збагнути самотужки, тоді роби свою справу і помовчуй.
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1
0
Fest Glober
Fest Glober
Ну те що тобі немає ніякої різниці, це давно зрозуміло. З рингу мабуть видніше. Тоді якого за всіх росписуватися, що їм без різниці. Це вже верх цинізму. .
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2
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