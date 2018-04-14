Названа самая большая глупость боя Усик - Гассиев

Российский комментатор Алексей Андронов считает, что было очень большой ошибкой назначить Саудовскую Аравию местом проведения финального боя World Boxing Super Series между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

"Пока роскомнадзор воюет с телеграмом (и играет 5 на 3), продолжаются пляски с бубном вокруг боя Усик – Гассиев. Никто не хочет боя в Джидде – это такая же глупость, как ЧМ по хоккею в условной Эфиопии", – написал Андронов.

По словам журналиста поединок должен состоятся на нейтральной территории.

"Наши хотят боя в России. Готовы щедро платить. Усику, в общем, пофиг, он нереально уверен в себе. Но мне кажется, этого боя не должно быть ни в России, ни в Украине. Нельзя допустить, чтобы потоки политического дерьма испортили классный бокс. Мне кажется, нужно боксировать в Риге или Минске. Или хотя бы в Хельсинки. В хоккейном дворце", – написал Андронов.

Бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, но был перенесен на лето. Федерация бокса России подала заявку на проведение боя Усик – Гассиев 22 июля.