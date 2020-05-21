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21 мая • обновлено в 23:46
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Деннис Родман прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына

14.1т
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Легендарный баскетболист НБА, включенный в Зал славы, Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Деннис Родман и Ким Чен Ын

Деннис Родман и Ким Чен Ын

Lenta.ru

Родман посчитал странным, что страной управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

"Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди", — высказался спортсмен в интервью Daily Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родман рассказал, что во время первой встречи с Ким Чен Ыном был крайне удивлен отношением граждан Северной Кореи к диктатору.

Баскетболист поведал, что был приглашен на неофициальную часть вечера, в ходе которой выпил много алкоголя и слушал, как диктатор КНДР поет в караоке.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Деннис Родман Ким Чен Ын
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