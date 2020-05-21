Деннис Родман прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына

Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти

Представители правительства Северной Кореи заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына

Разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства

21 апреля в сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР, вероятно, умер

Легендарный баскетболист НБА, включенный в Зал славы, Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Деннис Родман и Ким Чен Ын Lenta.ru

Родман посчитал странным, что страной управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

"Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди", — высказался спортсмен в интервью Daily Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родман рассказал, что во время первой встречи с Ким Чен Ыном был крайне удивлен отношением граждан Северной Кореи к диктатору.

Баскетболист поведал, что был приглашен на неофициальную часть вечера, в ходе которой выпил много алкоголя и слушал, как диктатор КНДР поет в караоке.

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